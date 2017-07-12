Полицейский расстрелял экс-супругу и тестя из охотничьей винтовки на трассе. ВИДЕО
Полицейский расстрелял машину на трассе Ростов-на-Дону — Таганрог. В автомобиле находились двое. Женщина скончалась на месте, мужчина госпитализирован.
Инцидент произошел сегодня днем, 11 июля, мужчина выстрелил из охотничьей винтовки несколько раз в автомобиль, в котором находились два человека. Его экс-супруга и тесть.
По сообщению очевидцев, нападавший управлял белой Hyundai Solaris. Передние номера были сняты, а задние были транзитными. Охотничья винтовка преступника оборудована оптическим прицелом.
Девушка скончалась на месте от полученных ранений, а мужчину госпитализировали в больницу, пишет Privet-Rostov.ru.
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