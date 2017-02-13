Трупы матери и сына обнаружили в центре Краснодара

Трагедия произошла на улице Головатого.

По предварительной информации, 53-летняя женщина вместе со своим 26-летним сыном снимали жилье барачного типа. С воскресенья они перестали выходить на связь и с хозяйкой помещения, заподозрив неладное, решила проверить все ли в порядке. Приехав на место, женщина обнаружила, что дверь заперта изнутри и открыла своим ключом. Зайдя в помещение, она почувствовала сильный неприятный запах и вызвала полицию. В помещении были найдены погибшие мужчина и женщина.

Во время предварительного осмотра тела следов насильственной смерти обнаружено не было.

- По одной из версий, причина трагедии стало отравление угарным газом. Сам дом отапливался газовой печью с фитилем, образца середины прошлого века, -прокомментировал «Живая Кубань» следователь СО по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Сергей Калашников.

По данному факту проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Источник: www.livekuban.ru