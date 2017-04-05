Появилось видео нападения на сотрудника полиции в Сочи

Напомним, инцидент произошел в поселке Кудепста.





Ранее «Живая Кубань» сообщала, что полицейский получил три ножевых ранения, когда пытался проверить документы у водителя автомобиля. Мужчина неожиданно набросился на правоохранителя и несколько раз ударил того ножом. Напарник раненного полицейского выстрелил в воздух, а затем в нападавшего. Сейчас нападавший находится в больнице с огнестрельным ранением шеи, полицейский также находится в медицинском учреждении.

Сам момент нападение на полицейского попал в объектив камеры видеонаблюдения, расположенного на фасаде одного из зданий. На кадрах видно, как мужчина набросился на полицейского, начал наносить удары ножом, а затем пытался скрыться.

Источник: www.livekuban.ru





