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Появилось видео нападения на сотрудника полиции в Сочи

Вчера, 12:15

Напомним, инцидент произошел в поселке Кудепста.

 

Появилось видео нападения на сотрудника полиции в Сочи



Ранее «Живая Кубань» сообщала, что полицейский получил три ножевых ранения, когда пытался проверить документы у водителя автомобиля. Мужчина неожиданно набросился на правоохранителя и несколько раз ударил того ножом. Напарник раненного полицейского выстрелил в воздух, а затем в нападавшего. Сейчас нападавший находится в больнице с огнестрельным ранением шеи, полицейский также находится в медицинском учреждении. 

Сам момент нападение на полицейского попал в объектив камеры видеонаблюдения, расположенного на фасаде одного из зданий. На кадрах видно, как мужчина набросился на полицейского, начал наносить удары ножом, а затем пытался скрыться.

 

Источник: www.livekuban.ru



 



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