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Жителям ограничат выдачу кредитов

5-12-2017, 11:57

За 10 месяцев физические лица взяли больше кредитов, чем предприятия.


С предложением ограничить кредитование россиян выступил Центробанк. С начала года банки увеличили выдачу кредитов. Спрос на кредитные продукты значительно вырос у простых россиян и упал у предприятий. Для сбалансирования роста активов финансовых организаций было предложено повысить коэффициент риска.

 

- С 2018 года уже решено увеличить коэффициенты по ипотечным кредитам с небольшим (менее 20 процентов) первоначальным взносом, поскольку в среднем они характеризуются более высоким уровнем просрочки, - цитирует «Российская газета» слова зампреда ЦБ России Василия Поздышева.

 

Аналитики считают, что такой шаг негативно скажется на кредитах без обеспечения. Эксперты отмечают, что повышение коэффициента ускорит снижение ставок по кредитам с залогами, при этом для ненадёжных заемщиков, без обеспечения залога, кредитные продукты станут более затруднительными, пишет Privet-Rostov.ru



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