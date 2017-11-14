Власти перестанут загонят россиян в петлю, убрав высокие штрафы по кредитам
Госдума приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий проценты и штрафы по потребительским займам.
Как сообщает «Российская газета», размер не будет превышать 1,5-кратную сумму долга.
Данные меры будут направлены на защиту прав заемщиков, получающих займы от различных кредиторов, в том числе от микрофинансовых организаций.
По мнению автора законопроекта, председателя комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, долги, которые накапливаются у людей, часто значительно превышают объём первоначально выданных займов.
При этом поправки касаются лишь тех кредитов, срок возврата по которым не превышает одного года, пишет Privet-Rostov.ru
«Частенько бывает и так, что займы предоставляют те, кто не занимается профессиональной деятельностью по предоставлению займов, но использует лакуны в законодательстве и потом кошмарит людей, которые эти займы от них получили», — подчеркнул Анатолий Аксаков.
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