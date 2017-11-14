Власти перестанут загонят россиян в петлю, убрав высокие штрафы по кредитам

Госдума приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий проценты и штрафы по потребительским займам.

Как сообщает «Российская газета», размер не будет превышать 1,5-кратную сумму долга.

Данные меры будут направлены на защиту прав заемщиков, получающих займы от различных кредиторов, в том числе от микрофинансовых организаций.

По мнению автора законопроекта, председателя комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, долги, которые накапливаются у людей, часто значительно превышают объём первоначально выданных займов.

При этом поправки касаются лишь тех кредитов, срок возврата по которым не превышает одного года, пишет Privet-Rostov.ru

«Частенько бывает и так, что займы предоставляют те, кто не занимается профессиональной деятельностью по предоставлению займов, но использует лакуны в законодательстве и потом кошмарит людей, которые эти займы от них получили», — подчеркнул Анатолий Аксаков.