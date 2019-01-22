Экспертиза от администрации
Без жилья оставит часть россиян новый законГлавное
В России запретят въезд на бензиновых машинах на территориюГлавное
Бесплатный Wi-Fi появится на пляжах Краснодарского краяГород
На Кубани планируют построить первую платную дорогу к морюИнфраструктура
ЦБ РФ подал заявление на банкротство краснодарского «Идея Банка»Город
В Тамани зависла реализация крупного инвестиционного проектаОбщество
Должников за коммуналку навестят коллекторыГород
Верховный суд отменил ликвидацию движения «СтопХам»Транспорт
Россиянка сходила на бесплатный массаж и осталась должна 70 тысячКриминал
Ремонт на трассе в районе Джубги завершится до конца 2016 годаТранспорт
В Сочи машинам запретили въезжать на пляжиИнфраструктура
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«Красную поляну» снова хотят признать банкротомСочи
Стадионы к чемпионату мира по футболу в Сочи не успевают построить вСочи
Задавший вопрос Путину строитель космодрома Восточный арестованОбщество
Из Сочи в Краснодар теперь можно долететь прямым рейсомТранспорт
СК проверит массовые жалобы кубанских фермеровГород
Пенсионерам Кубани вернут льготный проезднойТранспорт
Задержанные получили право на телефонный звонокКриминал
Россияне придумали, как законно не платить кредитГлавное
Глава ФСИН выехал в Белореченскую колонию, где до смерти избили юношуПроисшествия
ОНФ обнаружили нарушение продажи табака в краснодарском магазинеЗдоровье
Квартиры в Сочи рядом с морем ЖК "Мидгард"Город
Мэрия Краснодара прокомментировала уголовное дело по ремонту детскогоКриминал
На Кубани многодетные семьи смогут получить региональный материнскийГород
С 1 сентября в России изменятся некоторые законыГлавное
Еще один праздник появится в РоссииСобытия
Работники смогут добиваться банкротства компании за задержку зарплатыГород
На Кубани на должность губернатора региона претендуют троеГород
Расследование дела против бывшего вице-губернатора Кубани ИвановаКриминал
«К организации работы переправы максимально приложены усилия и соГород
Сибирячка отсудила у Apple более 120 тысяч рублейСобытия
Прямые выборы губернатора Кубани пройдут в сентябреГород
Ночные магазины и аптеки на первых этажах не закроютГород
На Кубани появится бесплатное юридическое бюроГород
Банки могут отказывать в получении кредитов должникам по ЖКХ иГород
Новый тариф на проезд в пригородном ж/д транспорте установили наТранспорт
В Краснодаре снесут недостроенную больницуГород
Экс-вице-губернатор Кубани Иванов останется за решеткойПроисшествия
В Краснодаре задержаны вице-губернатор Лукоянов и бывшийГород