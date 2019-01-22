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Экспертиза от администрации

22-01-2019, 10:34
По второму кругу пошли судебные разбирательства по делу компании «Тольяттиазот».
 

Экспертиза от администрации


Напомним, разбирательства инициировала краевая администрация, подав иск против компании в суд.

Осенью 2017 года кассационная инстанция, а именно Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, отменил все предыдущие решения и направил материалы дела на новое рассмотрение. Также суд назначил новую экспертизу.  

На этот раз явной проблемой для сторон стали эксперты, которым поручили проведение комплексного исследования. Адвокаты «Тольяттиазот» дали им отвод. Причиной отвода послужил тот факт, что суд назначил экспертизу в ГУП Краснодарского края «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ». То есть в организации подведомственной администрации Краснодарского края. 

Согласно действующему законодательству, экспертизу вправе проводить лишь независимая организация, не имеющая никакого отношения к фигурантам дела. Это четко прописано в законе о судебно-экспертной деятельности (Закон №73-ФЗ от 31 марта 2001 г.).

В данном же случае сотрудники БТИ напрямую зависят от администрации, ведь именно она платит им зарплату. Естественно возникает вопрос: будет ли кто-то из работников вышеупомянутой организации делать выводы, противоречащие позиции учредителя.

Внесет ли суд изменения и назначит новую организацию будет известно в ближайшее время.



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