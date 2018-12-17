Роскомнадзор призвал жителей Краснодара готовится к отключению от интернета

Специалисты ведомства оценили перспективы отключения России от глобальной сети.

Глава Роскомнадзора отметил, что на данный момент перспектив у идеи отключить страну от мирового интернета нет. Но в связи со сложившейся ситуацией надо быть готовым к любому развитию событий, сообщаетVse42.ru.

Александр Жаров пояснил, что отключение от глобальной сети может быть не только из-за намеренных действий третьих лиц, но и по причине ЧС.

Стоит отметить, что глава Роскомнадзора пообещал, вопреки слухам, не блокировать Facebook иTwitter на территории России,пишетТАСС.

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Источник:Privet-Rostov.ru