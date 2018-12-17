Регистрация
Важные темы
» » Роскомнадзор призвал жителей Краснодара готовится к отключению от интернета


Роскомнадзор призвал жителей Краснодара готовится к отключению от интернета

Сегодня, 06:08

Специалисты ведомства оценили перспективы отключения России от глобальной сети.

 

Роскомнадзор призвал жителей Краснодара готовится к отключению от интернета


 

Глава Роскомнадзора отметил, что на данный момент перспектив у идеи отключить страну от мирового интернета нет. Но в связи со сложившейся ситуацией надо быть готовым к любому развитию событий, сообщаетVse42.ru.

 

Александр Жаров пояснил, что отключение от глобальной сети может быть не только из-за намеренных действий третьих лиц, но и по причине ЧС.

 

Стоит отметить, что глава Роскомнадзора пообещал, вопреки слухам, не блокировать Facebook иTwitter на территории России,пишетТАСС.

 

Читайте также:

Полицию вместо МЧС обяжут заниматься пожарным надзором

 

Россиян будут штрафовать и арестовывать за вовлечение детей в несанкционированные митинги

 

За «уголовные проступки» россиян предложил наказывать Верховный суд

 

Россиян перестанут сажать за репосты

 

Источник:Privet-Rostov.ru



Прочитали - 58
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Что изменится в России в 2019 году

Что изменится в России в 2019 году

Город
Жителям Краснодара должны увеличить зарплаты

Жителям Краснодара должны увеличить зарплаты

Общество
В Краснодаре началась подготовка к отключению банков от Visa и Mastercard

В Краснодаре началась подготовка к отключению банков от Visa и

Общество
Все нововведения, поджидающие жителей Краснодара в наступающем году

Все нововведения, поджидающие жителей Краснодара в наступающем году

Город
В Краснодаре родителям разрешат требовать с детей алименты, не дожидаясь пенсионного возраста

В Краснодаре родителям разрешат требовать с детей алименты, не

Общество
Миллионы жителей Краснодара могут лишиться дачных участков из-за нового закона

Миллионы жителей Краснодара могут лишиться дачных участков из-за

Город
Проблемы с покупкой автомобилей возникнут после Нового года у жителей Краснодара

Проблемы с покупкой автомобилей возникнут после Нового года у жителей

Транспорт
Налогом на бездетность могут обложить жителей Краснодара

Налогом на бездетность могут обложить жителей Краснодара

Главное
Безработных жителей Краснодара будут штрафовать

Безработных жителей Краснодара будут штрафовать

Общество
Прилетит откуда не ждали: Жителей Краснодара начнут массово штрафовать с 1 декабря

Прилетит откуда не ждали: Жителей Краснодара начнут массово

Главное
Жителям Краснодара разрешат ездить без ОСАГО

Жителям Краснодара разрешат ездить без ОСАГО

Транспорт
Жителей Краснодара попросили срочно обновить полис ОМС

Жителей Краснодара попросили срочно обновить полис ОМС

Здоровье
В Госдуме предложили собирать налоги с детей

В Госдуме предложили собирать налоги с детей

Город
Жителей Краснодара обяжут платить новый налог

Жителей Краснодара обяжут платить новый налог

Город
ГИБДД обяжут выплатить компенсации жителям в Краснодаре

ГИБДД обяжут выплатить компенсации жителям в Краснодаре

Транспорт
Тысячи невиновных жителей Краснодара могут пострадать из-за нового закона

Тысячи невиновных жителей Краснодара могут пострадать из-за нового

Криминал
Полиция будет отслеживать россиян по телефону без санкции суда

Полиция будет отслеживать россиян по телефону без санкции суда

Происшествия
Денежную реформу готовят в России

Денежную реформу готовят в России

Главное
Как не сесть в тюрьму за репосты и лайки в соцсетях

Как не сесть в тюрьму за репосты и лайки в соцсетях

Инфраструктура
Жителей Краснодара будут штрафовать за посаженную в огородах картошку

Жителей Краснодара будут штрафовать за посаженную в огородах картошку

Общество
За небольшие нарушения жителей Краснодара будут сажать в тюрьму

За небольшие нарушения жителей Краснодара будут сажать в тюрьму

Транспорт
От пяти привычек придется отказаться автомобилистам, чтобы избежать штрафов

От пяти привычек придется отказаться автомобилистам, чтобы избежать

Транспорт
Песков прокомментировал сбор подписей в сети против повышения пенсионного возраста

Песков прокомментировал сбор подписей в сети против повышения

Общество
Эксперты подсчитали какой должна быть зарплата жителей Краснодара для причисления к среднему классу

Эксперты подсчитали какой должна быть зарплата жителей Краснодара для

События
Анатолий Чубайс нацелился на пенсии жителей Краснодара

Анатолий Чубайс нацелился на пенсии жителей Краснодара

Общество
Массовая блокировка телефонных номеров начнется в России через несколько дней

Массовая блокировка телефонных номеров начнется в России через

Общество
Являться в военкомат без повесток обяжут призывников в Ростове

Являться в военкомат без повесток обяжут призывников в Ростове

Общество
Новый налог придумали для самозанятых жителей Краснодара

Новый налог придумали для самозанятых жителей Краснодара

Общество
Освободить от налогов жителей Краснодара с маленькой зарплатой предложил Жириновский

Освободить от налогов жителей Краснодара с маленькой зарплатой

Общество
Налоговую систему в России ждут серьезные изменения

Налоговую систему в России ждут серьезные изменения

Инфраструктура
Путин огласил главную угрозу россиян

Путин огласил главную угрозу россиян

События
Об опасном приложении для смартфонов предупреждает жителей Краснодара Роскомнадзор

Об опасном приложении для смартфонов предупреждает жителей Краснодара

Криминал
Жителей Краснодара пугают блокировкой счетов: комментарий Сбербанка

Жителей Краснодара пугают блокировкой счетов: комментарий Сбербанка

Город
Россиянам рекомендуют воздержаться от поездок в Египет

Россиянам рекомендуют воздержаться от поездок в Египет

События
Россиян будут штрафовать на 5 млн рублей за «недостоверную информацию» в соцсетях

Россиян будут штрафовать на 5 млн рублей за «недостоверную

Общество
Россиянам обещают двухчасовой рабочий день

Россиянам обещают двухчасовой рабочий день

Общество
Россиянам по ночам звонят папуасы

Россиянам по ночам звонят папуасы

События
Самозанятых россиян могут освободить от налогов на 2 года

Самозанятых россиян могут освободить от налогов на 2 года

Инфраструктура
Сочи может побороться за летние Олимпийские игры

Сочи может побороться за летние Олимпийские игры

Сочи
Закон о переносе персональных данных граждан вступит в силу с 1 сентября

Закон о переносе персональных данных граждан вступит в силу с 1

Город
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+