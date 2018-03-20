Россиянам, готовым перегрызть горло соседям за лишний сантиметр, поможет Росреестр
Ведомство на бесплатной основе уточнит границы земельных участков.
Оплачивать данную услугу будет государство, на такое решение чиновников натолкнули многочисленные конфликты, которые возникают между соседями. К тому же, таким образом Росреестр упорядочит базу ЕГРН.
- Невозможно точно назвать количество дач, частных домов, огородов встране, укоторых есть проблемы сграницами участков. Явление это повсеместное. Нарешение проблемы уходят нервы, время иденьги простых людей, асудебные тяжбы по«приграничным» спорам тянутся годами,- отмечает «Российская газета».
На данный момент Росреестр уже заключил соглашения с 13-ю регионам на выполнение данного вида работ за счет государства. Для регионов такие работы тоже принесут пользу, так как кадастровые работы - важный инструмент территориального планирования, наполнения бюджетов иповышения инвестиционной привлекательности своего района, города или поселка.
Сейчас в России больше половины земельных участков неимеют официальных границ.
Источник:Privet-Rostov.ru
Кошелек российских пенсионеров немного потяжелеет со следующего месяцаОбщество
Жителям Краснодара рассказали, как расширить свой участок за счетИнфраструктура
В России готовится закон для быстро изъятия участков у собственниковИнфраструктура
Освободят от земельного налога часть жителей КраснодараИнфраструктура
Жители Краснодара станут оплачивать коммунальные услуги напрямую,Город
Дымящих сигаретами на балконах жителей России заставят платить соседямЗдоровье
В Сочи курортный сбор поможет содержать олимпийские объектыСочи
Россиян предупреждают о росте числа фальшивок в банкоматахКриминал
Крупные месторождения нефти обнаружили в Краснодарском краеИнфраструктура
ФСБ разрешили забирать у россиян землю и домаГород
Миллионам россиян могут запретить выезд за границуОбщество
Присваивать участки нерадивых соседей разрешат россиянамИнфраструктура
Ученые придумали способ прогнозирования преждевременной смертиСобытия
Школам разрешили глушить сотовые телефоныИнфраструктура
На месте ветхого жилья в Краснодаре построят парки и скверыГород
На 500 рублей увеличится пенсия в РоссииОбщество
Россиянин после заявления чиновников о «переработке» предложилГород
ГИБДД ужесточит наказание за вождение в нетрезвом видеТранспорт
В Тамани зависла реализация крупного инвестиционного проектаОбщество
В Фестивальном микрорайоне Краснодара перекроют автомобильноеТранспорт
Россияне смогут меньше платить за ЖКХИнфраструктура
Ремонт на трассе в районе Джубги завершится до конца 2016 годаТранспорт
ГИБДД опасается поездки 100 кубанских трактористов в МосквуТранспорт
Крупная земельная афера раскрыта в КраснодареГород
Очень скоро у рубля будут серьезные проблемыГлавное
Бесплатную землю начнут раздавать в 2016 годуГород
Россия готовится к войне на границеГлавное
В Краснодаре идет проработка концепций благоустройства несколькихГород
Капитальный ремонт ул. им. Тургенева в Краснодаре начнётся 8 июняИнфраструктура
В России начинается тотальная проверка границ земельных участковГород
Россияне смогут платить за ЖКХ по интернетуГород
Изменников накажет суд и отберет имуществоКриминал
Что изменится в жизни россиян с 1 июняГлавное
Игорь Мазурок: В Юбилейном микрорайоне Краснодара будут строитьсяГлавное
Особенности национального отъема землиГлавное
Регионы отправят в свободное плаваниеПроисшествия
Постолимпийское похмельеГлавное
Власти Краснодара прокомментировали ситуацию с продажей земельногоГород
Жители новых домов не будут делать взносы на капремонтИнфраструктура
Как пройти собеседование в кризис - экспертГород