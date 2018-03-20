Россиянам, готовым перегрызть горло соседям за лишний сантиметр, поможет Росреестр

Ведомство на бесплатной основе уточнит границы земельных участков.

Оплачивать данную услугу будет государство, на такое решение чиновников натолкнули многочисленные конфликты, которые возникают между соседями. К тому же, таким образом Росреестр упорядочит базу ЕГРН.

- Невозможно точно назвать количество дач, частных домов, огородов встране, укоторых есть проблемы сграницами участков. Явление это повсеместное. Нарешение проблемы уходят нервы, время иденьги простых людей, асудебные тяжбы по«приграничным» спорам тянутся годами,- отмечает «Российская газета».

На данный момент Росреестр уже заключил соглашения с 13-ю регионам на выполнение данного вида работ за счет государства. Для регионов такие работы тоже принесут пользу, так как кадастровые работы - важный инструмент территориального планирования, наполнения бюджетов иповышения инвестиционной привлекательности своего района, города или поселка.

Сейчас в России больше половины земельных участков неимеют официальных границ.

Источник:Privet-Rostov.ru