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Жителей Краснодара лишат «горящих» туров

5-12-2017, 10:27

Аналитики дают не утешительные прогнозы на предстоящее лето, сообщает Privet-Rostov.ru


 

По мнению специалистов, велика возможность того, что к лету 2018 многие российские туроператоры могут отказаться от продажи «горящих туров».  Обусловлено это тем, что ожидается увеличение стоимость чартерной перевозки, что соответственно не благоприятно скажется на цене путевок.

 

- Следующим летом рынок не увидит лишних кресел, а, как следствие, низких цен и горящих туров по массовым направлениям, — отмечают специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

 

Исходя из этого россиянам советуют планировать отпуска заранее и пользоваться услугой «раннее бронирование».



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