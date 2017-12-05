Жителей Краснодара лишат «горящих» туров

Аналитики дают не утешительные прогнозы на предстоящее лето, сообщает Privet-Rostov.ru

По мнению специалистов, велика возможность того, что к лету 2018 многие российские туроператоры могут отказаться от продажи «горящих туров». Обусловлено это тем, что ожидается увеличение стоимость чартерной перевозки, что соответственно не благоприятно скажется на цене путевок.

- Следующим летом рынок не увидит лишних кресел, а, как следствие, низких цен и горящих туров по массовым направлениям, — отмечают специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Исходя из этого россиянам советуют планировать отпуска заранее и пользоваться услугой «раннее бронирование».