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Верховный суд обязал россиян согласовывать перепланировку балконов со всеми жильцами дома

Сегодня, 09:32

Подтолкнуло Верховный суд для официальных разъяснений дело россиянки, которая самовольно перепланировала балкон.


Женщина совместила балконную площадь с кухонной, и смонтировала козырек закрывающий обзор соседям.  Жильцы соседних квартир обратились за помощью к правоохранительным органам. Несмотря на то, что собственница собрала документы всех инстанций, подтверждающих что перепланировка выполнена с учетом всех требований, власти города и соседи оспорили ее действия в Верховном суде.

 

В свою очередь Верховный суд подчеркнул, что балконные плиты также относятся к общей площади, пишет Privet-Rostov.ru

 

- Согласно объяснению Верховного суда, собственник квартиры не имеет права перестраивать балкон без согласования со всеми жителями дома. Исходя из этого, любая перепланировка должна быть согласована со всеми собственниками помещений в доме, - резюмирует «Российская газета».



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