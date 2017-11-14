Россиянам будут напоминать о долгах после каждой совершенной покупки
Правительство России поддержало закон, согласно которому заёмщикам станут напоминать о долгах после каждой совершенной покупки.
Авторы нововведения считают, что данная мера будет призывать заёмщиков объективно оценивать своё финансовое состояние.
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