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Россиянам будут напоминать о долгах после каждой совершенной покупки

14-11-2017, 22:06

Правительство России поддержало закон, согласно которому заёмщикам станут напоминать о долгах после каждой совершенной покупки.

Авторы нововведения считают, что данная мера будет призывать заёмщиков объективно оценивать своё финансовое состояние.



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