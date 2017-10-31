Требовать паспортные данные у клиентов запретили «Почте России»
Требовать паспортные данные у клиентов запретили «Почте России», об том стало известно в конце октября.
Роскомнадзор признал незаконным распоряжение требовать у граждан России персональные данные из паспорта при получении при получении посылок из зарубежных интернет-магазинов.
Отметим, что сам оператор оказался не согласен с данным решением и продолжает нарушать закон, об этом сообщают «Известия».
Стоит добавить, что в настоящее время Минкомсвязь занимается разработкой нового законопроекта «О почтовой связи». Документ призван решить давний спор ведомств, пишет Privet-Rostov.ru
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