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Требовать паспортные данные у клиентов запретили «Почте России»

Вчера, 20:11

Требовать паспортные данные у клиентов запретили «Почте России», об том стало известно в конце октября.


Роскомнадзор признал незаконным распоряжение требовать у граждан России персональные данные из паспорта при получении при получении посылок из зарубежных интернет-магазинов.

Отметим, что сам оператор оказался не согласен с данным решением и продолжает нарушать закон, об этом сообщают «Известия».

Стоит добавить, что в настоящее время Минкомсвязь занимается разработкой нового законопроекта «О почтовой связи». Документ призван решить давний спор ведомств, пишет Privet-Rostov.ru



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