Минтруд прокомментировал сообщение о повышении трудового стажа

Власти России не рассматривают увеличение стажа работы для получения пенсии по старости. Об этом утром, 23 октября, заявили в пресс-службе Министерства.

«Никакие изменения не обсуждаются, в том числе по повышению трудового стажа», - рассказали изданию РИА новости в ведомстве, пишет Privet-Rostov.ru

Напомним, вчера в СМИ прошло сообщение, о том, что в настоящее время в России готовится повышение минимального трудового стажа, дающего право на пенсию по старости.