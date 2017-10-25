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Минтруд прокомментировал сообщение о повышении трудового стажа

25-10-2017, 15:09

Власти России не рассматривают увеличение стажа работы для получения пенсии по старости. Об этом утром, 23 октября, заявили в пресс-службе Министерства.


«Никакие изменения не обсуждаются, в том числе по повышению трудового стажа», - рассказали изданию РИА новости в ведомстве, пишет Privet-Rostov.ru

 

Напомним, вчера в СМИ прошло сообщение, о том, что в настоящее время в России готовится повышение минимального трудового стажа, дающего право на пенсию по старости.



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