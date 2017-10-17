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В России запретят курение на улицах

Вчера, 09:48

 

С 14 октября в России вступили в силу новые антитабачные меры.

 


 

Курильщикам запретят «дымить» на улице. Для курения придется искать специально выделенную территорию.


К слову, для осуществления данных мер требуется соответствующая инфраструктура. По сообщению телеканала «Москва 24», на улицах начнут появляться специальные места для курения, которые оборудуют соответствующими знаками, пепельницами и искусственным освещением.


Помимо этого, места для курения должны появиться в изолированных помещениях, в местах общего пользования многоквартирных домов, а также на судах дальнего плавания при перевозке пассажиров.


Напомним, что антитабачный закон запрещает курение в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общественного питания.


Одно из незапрещенных мест для курения – трассы, пишет Privet-Rostov.ru.


Кроме того, в России хотят ввести экологический налог на окурки



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