В России запретят курение на улицах

С 14 октября в России вступили в силу новые антитабачные меры.





Курильщикам запретят «дымить» на улице. Для курения придется искать специально выделенную территорию.





К слову, для осуществления данных мер требуется соответствующая инфраструктура. По сообщению телеканала «Москва 24», на улицах начнут появляться специальные места для курения, которые оборудуют соответствующими знаками, пепельницами и искусственным освещением.





Помимо этого, места для курения должны появиться в изолированных помещениях, в местах общего пользования многоквартирных домов, а также на судах дальнего плавания при перевозке пассажиров.





Напомним, что антитабачный закон запрещает курение в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общественного питания.





Одно из незапрещенных мест для курения – трассы, пишет Privet-Rostov.ru.





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