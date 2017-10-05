В России закроют половину банков

Дальнейшая расчистка банковского сектора в России выявит новые проблемные банки и приведет к их массовому закрытию, об этом предупреждает международное рейтинговое агентство Fitch.

В ближайшие 4 года количество банков в РФ сократится вдвое - с 600 до 300, под удар попадут частные кредитные организации, у которых накопились проблемные активы и которые страдают от конкуренции с госбанками.



«Мы ожидаем выявление проблемных банков, что, в свою очередь, вызывает сомнения относительно того, будет ли к ним применяться механизм bail-in или их ликвидация», - отмечает Fitch.



После коллапса банка «Югра» и национализации ФК «Открытие» и Бинбанка идет процесс «бегства к качеству»: клиенты закрывают счета и переводят деньги в госбанки.



Но «усиленное доминирование государственных игроков может увеличить зависимость отрасли от государства, так как большинство госбанков регулярно нуждаются в поддержке», напоминает агентство.



По оценке Fitch, с 2013 года госбанки получили вливания от государства на сумму 2 триллиона рублей. Из этой суммы 260 млрд рублей пришли напрямую из федерального бюджета, 854 млрд - из Фонда национального благосостояния и еще столько же по программе докапитализации через ОФЗ, пишет Privet-Rostov.ru