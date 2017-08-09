Коллекторы взыщут с россиян долги за ЖКХ
Коллекторы взыщут с россиян 20 миллиардов рублей долгов за жилищно-коммунальные услуги в 2017 году.
По данным Минстроя, по всей стране сумма неоплаченных счетов за «коммуналку» возросла до одного триллиона рублей, более 600 миллиардов из этих денег - долг обычных граждан.
Управляющие компании обычно передают коллекторам просрочку в 2-3 года. На стадии судебных разбирательств находятся уже более 15% таких дел, пишут «Известия». К слову, по данным судебных приставов средняя сумма долга за ЖКУ по регионам колеблется от 8 до 62 тысяч рублей, пишет Privet-Rostov.ru.
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