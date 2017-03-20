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Школам разрешили глушить сотовые телефоны

20-03-2017, 10:36

Российским школам разрешили «глушить» мобильные телефоны во время сдачи ЕГЭ: такое решение приняли в Минкомсвязи.

 

Школам разрешили глушить сотовые телефоны

 

Как пишет сегодня газета «Ведомости», до этого времени блокировка связи учебными заведениями массово не использовалась. Некоторые эксперты опасаются, что глушение звонков в школах затронет жителей близлежащих домов и может вызвать проблемы с вызовом экстренных служб.



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