Школам разрешили глушить сотовые телефоны

Российским школам разрешили «глушить» мобильные телефоны во время сдачи ЕГЭ: такое решение приняли в Минкомсвязи.

Как пишет сегодня газета «Ведомости», до этого времени блокировка связи учебными заведениями массово не использовалась. Некоторые эксперты опасаются, что глушение звонков в школах затронет жителей близлежащих домов и может вызвать проблемы с вызовом экстренных служб.