Школам разрешили глушить сотовые телефоны
Российским школам разрешили «глушить» мобильные телефоны во время сдачи ЕГЭ: такое решение приняли в Минкомсвязи.
Как пишет сегодня газета «Ведомости», до этого времени блокировка связи учебными заведениями массово не использовалась. Некоторые эксперты опасаются, что глушение звонков в школах затронет жителей близлежащих домов и может вызвать проблемы с вызовом экстренных служб.
СМИ сообщили о предполагаемой отставке пяти губернаторовИнфраструктура
Россиянам могут перекрыть безлимитный мобильный интернетГлавное
Заведующая «кинула» на деньги родителей и воспитателей детского садаИнфраструктура
В РФ могут запретить продажу травматического оружияГород
Миллионы россиян отключат от WhatsAppОбщество
ЕГЭ в школах будут сдавать по новым правиламОбщество
Адреса и телефоны 78 миллионов россиян выложили в интернетГород
Жителей Кавказа массово переселят в Сибирь и на Дальний ВостокОбщество
На юге России произошло землетрясениеСобытия
В Сети появился новый вирус, который ворует деньги с банковских картКриминал
Алкоголь могут начать продавать в больницах и школахЗдоровье
В Сочи разрешили возить туристов на «33 водопада»Сочи
У должников деньги будут списывать с мобильногоГород
Школьницы сбежали из дома и на попутках добрались в ЧечнюОбщество
WhatsApp, Skype, Viber могут стать платными для россиянОбщество
Телефоны и имена российских автомобилистов утекли в открытый доступТранспорт
«Микрозаймы» распространяют рекламу оригинальным способомОбщество
Вырубка деревьев на Ростовском шоссе заинтересовала федеральные властиГород
В школах Краснодара запретили собирать деньги на питаниеГород
ФСБ разрешили стрелять по толпе, женщинам и детямГлавное
Звонки по Skype могут запретитьГород
На Кубани мужчина обокрал 9 человек, находясь в тюрьмеКриминал
НАТО разрешили сбивать российские самолетыГлавное
Очень скоро у рубля будут серьезные проблемыГлавное
В краснодарских школах в новом учебном году третьей смены не будетГород
За призывы к экстремисткой деятельности в Интернете могут привлечь кГлавное
Россияне смогут платить за ЖКХ по интернетуГород
Изменников накажет суд и отберет имуществоКриминал
Женщинам в России разрешат меньше работатьГород
За что родители не должны платить в продленкеГород
Между Россией и НАТО начинается «горячая линия»Главное
Центробанк понизит ключевую ставку в конце апреляСобытия
Пешеходам разрешили ходить по диагонали - новые дорожные знаки иГород
"Владельцев" брошенных могил предлагают штрафоватьГород
Летние каникулы для школьников предлагают сократитьГород
Жители новых домов не будут делать взносы на капремонтИнфраструктура
Водителям разрешили ездить без ОСАГОТранспорт
По мобильной сети можно будет связаться с автомобилем и домашнейГород
В России запретят странные имена для детейСобытия
Депутаты смягчили наказание за взяткиКриминал