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СМИ сообщили о предполагаемой отставке пяти губернаторов

Сегодня, 11:43

Отставки порядка пяти губернаторов могут быть объявлены в ближайшие дни. Об этом сообщает газета «Ведомости».

 

 

Как передаёт издание, в ближайшие дни следует ожидать отставки глав пяти регионов России: Карелии, Рязанской, Свердловской, Новгородской и Ивановской областей, под пристальным вниманием власти находятся также Пермский край и Бурятия.

Данное решение было подвергнуто обсуждению на прошлой неделе в управлении внутренней политики. Близкий к Кремлю источник сказал, что в указанных регионах сложилась непростая и требующая скорейшего решения ситуация, сообщает газета.

Источник: ВашГород.ру


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