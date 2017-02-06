СМИ сообщили о предполагаемой отставке пяти губернаторов

Отставки порядка пяти губернаторов могут быть объявлены в ближайшие дни. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Как передаёт издание, в ближайшие дни следует ожидать отставки глав пяти регионов России: Карелии, Рязанской, Свердловской, Новгородской и Ивановской областей, под пристальным вниманием власти находятся также Пермский край и Бурятия.

Данное решение было подвергнуто обсуждению на прошлой неделе в управлении внутренней политики. Близкий к Кремлю источник сказал, что в указанных регионах сложилась непростая и требующая скорейшего решения ситуация, сообщает газета.