В Краснодаре в гигантскую яму проваливаются машины
В соцсетях данная проблема вызвала широкий общественный резонанс.
Дыра в асфальте на улице Старокубанской 141, по словам горожан, «украшает» парковку уже давно. Только за сегодняшний день, 27 января, пострадали две легковушки. Как утверждают очевидцы, утром в яме застряла иномарка, завалившись на бок. После того, как авто эвакуировали, спустя несколько часов в эту же западню попался другой водитель. И пока разгневанные автолюбители подсчитывают нанесенный им ущерб, редакция «Живой Кубани» попыталась выяснить дальнейшую судьбу испорченного парковочного кармана.
Как выяснилось, дыра в асфальте образовалась из-за провалившегося люка. В городской администрация корреспондента «Живой Кубани» заверили, что ЧП произошло только сегодня утром, а последствия уже устраняет бригада дорожных рабочих.
Источник: www.livekuban.ru
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