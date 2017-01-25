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В Краснодаре в гигантскую яму проваливаются машины

Сегодня, 13:20

В соцсетях данная проблема вызвала широкий общественный резонанс.

 

В Краснодаре в гигантскую яму проваливаются машины

 

Дыра в асфальте на улице Старокубанской 141, по словам горожан, «украшает» парковку уже давно. Только за сегодняшний день, 27 января, пострадали две легковушки. Как утверждают очевидцы, утром в яме застряла иномарка, завалившись на бок. После того, как авто эвакуировали, спустя несколько часов в эту же западню попался другой водитель. И пока разгневанные автолюбители подсчитывают нанесенный им ущерб, редакция «Живой Кубани» попыталась выяснить дальнейшую судьбу испорченного парковочного кармана.

Как выяснилось, дыра в асфальте образовалась из-за провалившегося люка. В городской администрация корреспондента «Живой Кубани» заверили, что ЧП произошло только сегодня утром, а последствия уже устраняет бригада дорожных рабочих. 

 

Источник: www.livekuban.ru



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