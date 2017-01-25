В Краснодаре в гигантскую яму проваливаются машины

В соцсетях данная проблема вызвала широкий общественный резонанс.

Дыра в асфальте на улице Старокубанской 141, по словам горожан, «украшает» парковку уже давно. Только за сегодняшний день, 27 января, пострадали две легковушки. Как утверждают очевидцы, утром в яме застряла иномарка, завалившись на бок. После того, как авто эвакуировали, спустя несколько часов в эту же западню попался другой водитель. И пока разгневанные автолюбители подсчитывают нанесенный им ущерб, редакция «Живой Кубани» попыталась выяснить дальнейшую судьбу испорченного парковочного кармана.

Как выяснилось, дыра в асфальте образовалась из-за провалившегося люка. В городской администрация корреспондента «Живой Кубани» заверили, что ЧП произошло только сегодня утром, а последствия уже устраняет бригада дорожных рабочих.

Источник: www.livekuban.ru