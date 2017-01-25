Регистрация
Важные темы
» » Учёные впервые создали гибрид человека и свиньи


Учёные впервые создали гибрид человека и свиньи

Вчера, 20:56

Международная группа генетиков в США впервые создала полноценные химерные зародыши, в которых свиньи сочетаются с клетками человека и других млекопитающих. Это открывает дорогу выращиванию человеческих органов в теле животных, сообщает «РИА Новости».

 

 

О возможности ксенотрансплантации — пересадки органов животных в тело человека — исследователи заговорили примерно 15 лет назад. Тогда учёным казалось, что перед ними стоит простая задача: нужно заставить иммунную систему не отторгать чужие органы.

Решение до сих пор не найдено, но сейчас генетики разрабатывают особые методы, позволяющие сделать органы свиней и других животных невидимыми для иммунной системы человека.

Для того чтобы получить гибрид человека и свиньи, учёным потребовалось 4 года. В эксперименте использовались более 1,4 тысячи свиных зародышей, уточняет Lenta.ru. В них вводили стволовые клетки человека. Затем эмбрионы пересаживались в свиноматки, где они успешно развивались.

В итоге последние в свином эмбрионе сформировали клетки, являющиеся предшественниками различного вида тканей, в частности сердца, печени и нервной системы. Гибридам свиньи и человека позволили развиваться в течение трёх-четырёх недель, после чего по этическим соображениям они были уничтожены.

Конечная цель этих опытов заключается в разработке эффективной методики выращивания органов, пригодных для последующей трансплантации пациенту.



Прочитали - 36
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
В России появилось супер оружие, способное уничтожить всё живое

В России появилось супер оружие, способное уничтожить всё живое

Город
В годовщину крушения самолета А321 в Египте вышел клип «Главный пассажир»

В годовщину крушения самолета А321 в Египте вышел клип «Главный

Происшествия
Житель Краснодара пролежал мертвым у себя в квартире несколько дней

Житель Краснодара пролежал мертвым у себя в квартире несколько дней

Криминал
Пентагон создает «терминаторов», чтобы не отстать от России и Китая

Пентагон создает «терминаторов», чтобы не отстать от России и Китая

События
Ученые хотят скрестить человека с животным

Ученые хотят скрестить человека с животным

Здоровье
Родители сожгли тело приемной дочери и инсценировали ее пропажу

Родители сожгли тело приемной дочери и инсценировали ее пропажу

Криминал
Исследователи научились видеть сквозь стены с помощью Wi-Fi

Исследователи научились видеть сквозь стены с помощью Wi-Fi

Общество
Парень хотел сделать сюрприз возлюбленной и упал с 12 этажа

Парень хотел сделать сюрприз возлюбленной и упал с 12 этажа

Происшествия
Ученые нашли способ продления молодости

Ученые нашли способ продления молодости

Здоровье
Леденящая кровь акция в защиту животных. Видео

Леденящая кровь акция в защиту животных. Видео

Происшествия
Лишний вес назвали залогом долгой жизни

Лишний вес назвали залогом долгой жизни

Здоровье
Ученые назвали главную причину глобального ожирения

Ученые назвали главную причину глобального ожирения

Здоровье
Пропавшие накануне в Анапе дети найдены

Пропавшие накануне в Анапе дети найдены

Происшествия
Ребёнок на час: родители сдавали дочь в аренду через сайт объявлений

Ребёнок на час: родители сдавали дочь в аренду через сайт объявлений

Происшествия
В Сочи в ДТП с автобусом погибли два человека (фото)

В Сочи в ДТП с автобусом погибли два человека (фото)

Происшествия
Банда из трех медведей похитила человека. Видео

Банда из трех медведей похитила человека. Видео

Криминал
Студентка из Новосибирска изобрела лекарство от рака ради матери

Студентка из Новосибирска изобрела лекарство от рака ради матери

Здоровье
Наркоманы распяли человека и отрезали ему ухо

Наркоманы распяли человека и отрезали ему ухо

Криминал
В центре Москвы взорвали бомбу

В центре Москвы взорвали бомбу

Происшествия
Игил опубликовал видео казни россиянина

Игил опубликовал видео казни россиянина

Происшествия
По планете начали распространяться неуязвимые для любых антибиотиков бактерии

По планете начали распространяться неуязвимые для любых антибиотиков

Здоровье
В организме человека обнаружены прогнозирующие рак «часы смерти»

В организме человека обнаружены прогнозирующие рак «часы смерти»

Здоровье
Ученые нашли причину появления аллергии

Ученые нашли причину появления аллергии

Здоровье
Рак будут лечить с помощью вируса герпеса

Рак будут лечить с помощью вируса герпеса

Здоровье
Переработанное мясо вызывает рак - ВОЗ

Переработанное мясо вызывает рак - ВОЗ

Здоровье
Врачи научились предсказывать смерть здоровых людей

Врачи научились предсказывать смерть здоровых людей

Здоровье
В желудке мужчины укусившего авиапассажира был 1 кг наркотиков

В желудке мужчины укусившего авиапассажира был 1 кг наркотиков

Криминал
В Адыгее в ДТП погибли два человека

В Адыгее в ДТП погибли два человека

Происшествия
Ученые предсказали, что мир захлестнёт опасный вирус

Ученые предсказали, что мир захлестнёт опасный вирус

Происшествия
Ночная работа навсегда убивает клетки мозга - ученые

Ночная работа навсегда убивает клетки мозга - ученые

Здоровье
Сознание после смерти продолжает жить — ученые

Сознание после смерти продолжает жить — ученые

Город
В ожидании аварии. В России водителей запишут в доноры органов

В ожидании аварии. В России водителей запишут в доноры органов

Транспорт
В свином фарше в «Ашане» нашли ДНК лошади, курицы и крупного рогатого скота

В свином фарше в «Ашане» нашли ДНК лошади, курицы и крупного рогатого

Главное
В России хотят заменить мясо червями

В России хотят заменить мясо червями

Главное
В Сочи пострадавшие от наводнения начали получать компенсации

В Сочи пострадавшие от наводнения начали получать компенсации

Происшествия / Сочи
Какие причины сводят россиян в могилу

Какие причины сводят россиян в могилу

Город
Врачи пересадили мертвое сердце

Врачи пересадили мертвое сердце

Здоровье
Краснодарские любители животных боятся, что средства от гололеда могут убить их собак

Краснодарские любители животных боятся, что средства от гололеда

Город
В Думу внесён законопроект о запрете выращивания ГМО

В Думу внесён законопроект о запрете выращивания ГМО

---
Солдат принуждают подписывать контракты для отправки на границу с Украиной

Солдат принуждают подписывать контракты для отправки на границу с

Происшествия
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+