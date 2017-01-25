Учёные впервые создали гибрид человека и свиньи

Международная группа генетиков в США впервые создала полноценные химерные зародыши, в которых свиньи сочетаются с клетками человека и других млекопитающих. Это открывает дорогу выращиванию человеческих органов в теле животных, сообщает «РИА Новости».

О возможности ксенотрансплантации — пересадки органов животных в тело человека — исследователи заговорили примерно 15 лет назад. Тогда учёным казалось, что перед ними стоит простая задача: нужно заставить иммунную систему не отторгать чужие органы.

Решение до сих пор не найдено, но сейчас генетики разрабатывают особые методы, позволяющие сделать органы свиней и других животных невидимыми для иммунной системы человека.

Для того чтобы получить гибрид человека и свиньи, учёным потребовалось 4 года. В эксперименте использовались более 1,4 тысячи свиных зародышей, уточняет Lenta.ru. В них вводили стволовые клетки человека. Затем эмбрионы пересаживались в свиноматки, где они успешно развивались.

В итоге последние в свином эмбрионе сформировали клетки, являющиеся предшественниками различного вида тканей, в частности сердца, печени и нервной системы. Гибридам свиньи и человека позволили развиваться в течение трёх-четырёх недель, после чего по этическим соображениям они были уничтожены.

Конечная цель этих опытов заключается в разработке эффективной методики выращивания органов, пригодных для последующей трансплантации пациенту.