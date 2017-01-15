Скорая помощь сможет таранить мешающие проезду машины

Машинам скорой помощи могут разрешить таранить автомобили, которые мешают проезду. Данный вопрос обсуждается в Минздраве с общественностью, сообщает novokuznetsk.su.

По словам заместителя министра здравоохранения Татьяны Яковлевой, если такое решение будет принято, то придется серьезно менять законодательство.

Осуществить данные поправки было решено после событий, когда пациент умер не дождавшись медиков из-за агрессивного водителя, который заблокировал дорогу машине скорой помощи. Инцидент произошёл в Петропавловске-Камчатском.