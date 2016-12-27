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AliExpress временно приостановил доставку товаров в Россию

Сегодня, 14:38

Некоторые россияне, заказавшие товар у китайского ритейлера Алиэкспресс, могут столкнуться с задержкой при получении посылки. С 6 января компания временно приостанавливает доставку через логистическую компанию SPSR.

 

 

Проблема возникла, так как на таможне у компании потребовали распечатанные копии паспортов заказчиков. Сейчас служба доставки обзванивает покупателей с просьбой выслать нужные данные, пишет Лайф. Несмотря на возникшие трудности, логисты уверяют, что заказанные ранее через SPSR посылки придут вовремя.

А если товар с доставкой через SPSR заказали, но ещё не отправили, продавцы договорятся с покупателем о другом способе его получения.

Помимо этого, сайт временно отменил для россиян опцию «Алиэкспресс доставка без забот — прежде всего».



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