Голый экстрасенс застрял в воротах после магического обряда в России

Нагой мужчина застрял в решетчатых воротах: через «текстуры» забора прошли лишь нога и часть туловища, а попа – застряла.

В таком виде мужчину обнаружили случайные прохожие. На вопрос ростовчан о том, как мужчина туда попал и что собственно происходит. «Адам» ответил, что он экстрасенс и попросил открыть замок, но как выяснилось – ключа нет.

Ростовчане предположили, что маг видимо использовал заклинание, позволяющее проходить сквозь стены, но что-то пошло не так. Возможно мага подвела память и вторую часть заклинания он просто забыл.

Спустя некоторое время мужчина самостоятельно освободился из заключения.

Видео данного комичного случая можно посмотреть, пройдяпо ссылке:

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Источник:Privet-Rostov.ru