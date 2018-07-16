Голый экстрасенс застрял в воротах после магического обряда в России
Нагой мужчина застрял в решетчатых воротах: через «текстуры» забора прошли лишь нога и часть туловища, а попа – застряла.
В таком виде мужчину обнаружили случайные прохожие. На вопрос ростовчан о том, как мужчина туда попал и что собственно происходит. «Адам» ответил, что он экстрасенс и попросил открыть замок, но как выяснилось – ключа нет.
Ростовчане предположили, что маг видимо использовал заклинание, позволяющее проходить сквозь стены, но что-то пошло не так. Возможно мага подвела память и вторую часть заклинания он просто забыл.
Спустя некоторое время мужчина самостоятельно освободился из заключения.
Видео данного комичного случая можно посмотреть, пройдяпо ссылке:
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Источник:Privet-Rostov.ru
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