Регистрация
Важные темы
» » Голый экстрасенс застрял в воротах после магического обряда в России


Голый экстрасенс застрял в воротах после магического обряда в России

16-07-2018, 12:47

Нагой мужчина застрял в решетчатых воротах: через «текстуры» забора прошли лишь нога и часть туловища, а попа – застряла.

 

Голый экстрасенс застрял в воротах после магического обряда в России


В таком виде мужчину обнаружили случайные прохожие. На вопрос ростовчан о том, как мужчина туда попал и что собственно происходит. «Адам» ответил, что он экстрасенс и попросил открыть замок, но как выяснилось – ключа нет.

 

 

Ростовчане предположили, что маг видимо использовал заклинание, позволяющее проходить сквозь стены, но что-то пошло не так. Возможно мага подвела память и вторую часть заклинания он просто забыл.

 

Спустя некоторое время мужчина самостоятельно освободился из заключения.

Видео данного комичного случая можно посмотреть, пройдяпо ссылке:

 

Читайте также:

До истерики рассмешила прохожих рекламной акцией неподражаемая бабуля

 

Больше месяца женщина с ампутированными ступнями ног живет прямо на тротуаре

 

Райское наслаждение дарили посетителям интимного салона шальные девочки

 

Народный бунт заставил сотрудников ДПС открыть огонь из пистолета

 

Молния убила беременную девушку на пляже в Шахтах

 

Источник:Privet-Rostov.ru



Прочитали - 130
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Доступ в соцсети для россиян хотят ограничить до трёх часов в день

Доступ в соцсети для россиян хотят ограничить до трёх часов в день

Инфраструктура
Пытался изнасиловать полицейского голый россиянин в участке при коллегах. Видео

Пытался изнасиловать полицейского голый россиянин в участке при

Происшествия
Видео спасения девочки, упавшей на забор, вошедший в районе живота и вышедший в области шеи, попало в сеть

Видео спасения девочки, упавшей на забор, вошедший в районе живота и

Происшествия
Перед изнасилованием заставлял школьниц подписывать кровью договор, работник тату-салона на юге России

Перед изнасилованием заставлял школьниц подписывать кровью договор,

Главное
Психоделический видеоролик Димы Билана удивил пользователей сети

Психоделический видеоролик Димы Билана удивил пользователей сети

Город
Превращение россиянина в «животное» попало на видео

Превращение россиянина в «животное» попало на видео

Главное
Задержан хладнокровный убийца, пытавшийся изнасиловать уже мертвую 15-летнюю девочку

Задержан хладнокровный убийца, пытавшийся изнасиловать уже мертвую

Криминал
Тринадцать лет без секса: Россиянка устроила дебош в отделе полиции. Видео

Тринадцать лет без секса: Россиянка устроила дебош в отделе полиции.

Главное
Гниющий заживо мужчина месяц живет на лавочке в парке

Гниющий заживо мужчина месяц живет на лавочке в парке

Происшествия
Полицейский расстрелял экс-супругу и тестя из охотничьей винтовки на трассе. ВИДЕО

Полицейский расстрелял экс-супругу и тестя из охотничьей винтовки на

Главное
В Краснодаре вор уснул на месте преступления

В Краснодаре вор уснул на месте преступления

Криминал
Пьяная женщина ползла по «зебре» «стилем собачки»

Пьяная женщина ползла по «зебре» «стилем собачки»

События
Неизвестный мастурбировал перед девушкой в маршрутке

Неизвестный мастурбировал перед девушкой в маршрутке

Город
Трех школьниц изнасиловал за один час 66-летний педофил

Трех школьниц изнасиловал за один час 66-летний педофил

Главное
Голый «любовник» утром под дождём прошел по улицам города

Голый «любовник» утром под дождём прошел по улицам города

Общество
Жуткий удар по коту шокировал горожан

Жуткий удар по коту шокировал горожан

События
Россиянка купила кота-экстрасенса за несколько миллионов

Россиянка купила кота-экстрасенса за несколько миллионов

Общество
В Краснодаре обнаружили мужчину с огнестрельным ранением головы

В Краснодаре обнаружили мужчину с огнестрельным ранением головы

Криминал
Мужчина очнулся в морге после пьянки и попросил теплое одеяло

Мужчина очнулся в морге после пьянки и попросил теплое одеяло

Главное
Автобус с детьми застрял в снегу в Сочи

Автобус с детьми застрял в снегу в Сочи

Происшествия
Россиянин два месяца жил в одном доме с трупом жены

Россиянин два месяца жил в одном доме с трупом жены

Главное
Лимузин застрял на трамвайных путях в Краснодаре

Лимузин застрял на трамвайных путях в Краснодаре

Транспорт
Ветеран войны, заморенный голодом, скончался в больнице

Ветеран войны, заморенный голодом, скончался в больнице

Криминал
Житель Кубани задушил невесту в порыве ревности

Житель Кубани задушил невесту в порыве ревности

Криминал
На Кубани труп в колодце нашли спустя три недели после убийства

На Кубани труп в колодце нашли спустя три недели после убийства

Криминал
Турист из Воронежа забил насмерть оппонента на пляже в Ейске

Турист из Воронежа забил насмерть оппонента на пляже в Ейске

Криминал
Мужчина задушил любовницу во время секс-игры, трехлетний ребенок остался без матери

Мужчина задушил любовницу во время секс-игры, трехлетний ребенок

Происшествия
Мужчина задушил любовницу во время секс-игры, трехлетний ребенок остался без матери

Мужчина задушил любовницу во время секс-игры, трехлетний ребенок

Происшествия
Экстрасенс выманила у девушки голое селфи для приворота и выложила его в сеть

Экстрасенс выманила у девушки голое селфи для приворота и выложила

Происшествия
Прямая трансляция попытки самоубийства взорвала Сеть. Видео

Прямая трансляция попытки самоубийства взорвала Сеть. Видео

Главное
Убийца из Усть-Лабинска отрезал гениталии своей жертве

Убийца из Усть-Лабинска отрезал гениталии своей жертве

Криминал
53-летний мужчина впал в кому после секса

53-летний мужчина впал в кому после секса

Главное
Россиянин разрушил часть своего дома, чтобы спасти кошку. ВИДЕО

Россиянин разрушил часть своего дома, чтобы спасти кошку. ВИДЕО

Общество
Россиянин разрушил часть своего дома, чтобы спасти кошку. ВИДЕО

Россиянин разрушил часть своего дома, чтобы спасти кошку. ВИДЕО

Общество
Труп просидел три часа в очереди в ростовской поликлинике

Труп просидел три часа в очереди в ростовской поликлинике

Главное
В Краснодаре задержали находящегося в федеральном розыске насильника

В Краснодаре задержали находящегося в федеральном розыске насильника

Криминал
В Краснодаре под мостом застряла крупногабаритная фура

В Краснодаре под мостом застряла крупногабаритная фура

Транспорт
Голый мужчина спровоцировал аварию на трассе

Голый мужчина спровоцировал аварию на трассе

Происшествия
В Новочеркасске пенсионер вспорол себе живот ножницами и вытащил наружу органы

В Новочеркасске пенсионер вспорол себе живот ножницами и вытащил

Происшествия
Ростовчане пожаловались губернатору Краснодараского края на состояние пляжей в Сочи

Ростовчане пожаловались губернатору Краснодараского края на состояние

Главное
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+