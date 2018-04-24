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Путешествовать за счет работодателя смогут россияне

24-04-2018, 22:09

Путешествовать за счет работодателя смогут россияне

 

Новый закон вступит в силу с 1 января.

Согласно нововведению, россияне смогут путешествовать за счет предприятия, но есть два существенных «НО»: путешествовать можно исключительно по России, а стоимость путевки не должна превышать 50 тысяч рублей.  

 

Работодатель, оплативший путевку сотруднику, будет получать налоговые послабления.

 

Совет Федерации законопроект уже поддержал. В ближайшее время будут внесены изменения в 255 и 270 статьи части второй Налогового кодекса. Перечень расходов на отдых сотрудников будет дополнен при исчислении налога на прибыль организации.

 

 

Стоит отметить, что налоговые послабления возможны лишь в том случае, если путевка была приобретена через туроператора. Отмечается, что договор может составляться не только на самого работника, но и на его близких родственников. В программу войдет и санаторно-курортное лечение.

 

- При этом расходы, понесённые на оплату услуг по организации туризма, не должны превышать 6% от расходов на оплату труда, -  сообщает «Парламентская газета».

 

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