Путешествовать за счет работодателя смогут россияне
Новый закон вступит в силу с 1 января.
Согласно нововведению, россияне смогут путешествовать за счет предприятия, но есть два существенных «НО»: путешествовать можно исключительно по России, а стоимость путевки не должна превышать 50 тысяч рублей.
Работодатель, оплативший путевку сотруднику, будет получать налоговые послабления.
Совет Федерации законопроект уже поддержал. В ближайшее время будут внесены изменения в 255 и 270 статьи части второй Налогового кодекса. Перечень расходов на отдых сотрудников будет дополнен при исчислении налога на прибыль организации.
Стоит отметить, что налоговые послабления возможны лишь в том случае, если путевка была приобретена через туроператора. Отмечается, что договор может составляться не только на самого работника, но и на его близких родственников. В программу войдет и санаторно-курортное лечение.
- При этом расходы, понесённые на оплату услуг по организации туризма, не должны превышать 6% от расходов на оплату труда, - сообщает «Парламентская газета».
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