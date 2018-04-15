Возможного преемника Путина назвал эксперт

Экономист и политолог Михаил Делягин считает, что Владимир Путин больше не будет баллотироваться в президенты страны.

Своим мнением эксперт поделился с журналистами издания «Business-Gazeta».

- Путин больше не будет участвовать в выборах президента. Уже и возраст подходит. Есть и эмоциональные ограничения. Думаю, что человек, который будет назначен премьер-министром в середине нынешнего президентского срока Путина (а, может, через год-два), и будет настоящим преемником», — считает политолог.