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Возможного преемника Путина назвал эксперт

15-04-2018, 22:15

Экономист и политолог Михаил Делягин считает, что Владимир Путин больше не будет баллотироваться в президенты страны.

Возможного преемника Путина назвал эксперт


Своим мнением эксперт поделился с журналистами издания «Business-Gazeta».

 

 

- Путин больше не будет участвовать в выборах президента. Уже и возраст подходит. Есть и эмоциональные ограничения. Думаю, что человек, который будет назначен премьер-министром в середине нынешнего президентского срока Путина (а, может, через год-два), и будет настоящим преемником», — считает политолог.



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