Не растерялся: Россиянин по ошибке получил 30 миллионов и побежал их тратить
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Треть суммы мужчина потратил на дорогие покупки.
В Кемерове два года назад бухгалтер торговой фирмы ошибся в одной циферке и перевел 30 миллионов рублей на счет мужчины. Получив смс о поступлении на счет крупной суммы кемеровчанин не растерялся и побежал ее тратить. 20 миллионов он тут же перевел на другой счет, а 10 миллионов потратил на дорогостоящие покупки.
Компания разыскала владельца «золотого» счета и попросила вернуть деньги, но получила отказ. Фирме ничего не оставалось как обратиться в полицию.
- Чтобы мужчина больше несмог потратить чужие деньги, его счета заблокировали. Врезультате большую часть суммы удалось вернуть, акемеровчанин стал фигурантом уголовного дела постатье «Самоуправство»,- сообщает «Ваш город».
Все собранные материалы дела передали в суд.
Источник:Privet-Rostov.ru
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