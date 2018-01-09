Россиянин мастерски развел проститутку на трассе. Видео

Ежедневно проезжающий по трассе мимо девушек легкого поведения на трассе М-4 «Дон» житель Ростова решил над ними пошутить.

Мужчина остановил свой авто и когда к нему подошла проститутка он задал вопрос: сколько?

Девушка стана озвучивать свой перечень услуги и цены. Что было дальше смотрите на видео, пройдя по ссылке

Видео 18+.

Стоит отметить, что пользователи сети поддержали поступок дончанина:

«Красавчик», «Красавец», «Респект», - написали комментаторы.