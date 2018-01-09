Россиянин мастерски развел проститутку на трассе. Видео
Ежедневно проезжающий по трассе мимо девушек легкого поведения на трассе М-4 «Дон» житель Ростова решил над ними пошутить.
Мужчина остановил свой авто и когда к нему подошла проститутка он задал вопрос: сколько?
Девушка стана озвучивать свой перечень услуги и цены. Что было дальше смотрите на видео, пройдя по ссылке
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Стоит отметить, что пользователи сети поддержали поступок дончанина:
«Красавчик», «Красавец», «Респект», - написали комментаторы.
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