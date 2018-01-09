Перевод денег в криптовалюту обложат налогом в России
Разработать соответствующий законопроект планирует Госдума в ближайшее время.
Сейчас россияне пользуются тем, что существующее законодательство не регулирует оборот криптовалюты, и переводят свои вклады в электронные деньги. Криптовалюта не декларируется, а соответственно не облагается налогамии.
- Готовящийся законопроект будет принят отдельно от подготавливаемого проекта закона о регулировании цифровых активов, - сообщают «Ведомости» со ссылкой на главу думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Разрабатываемые нововведения также предусматривают ряд правок в закон о банкротстве для возможности включения криптовалют в конкурсную массу. Также предусмотрены правки и в Гражданский кодекс для того, чтобы смарт-контракты могли рассматриваться как материал для определения достоверности заключенных договоров.
Недавно чиновникам в России разрешили официально не декларировать криптовалюту, что по мнению силовиков позволит легализовать личные активы на крупные суммы под видом инвестиций в криптовалюту.
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