Перевод денег в криптовалюту обложат налогом в России

Разработать соответствующий законопроект планирует Госдума в ближайшее время.

Сейчас россияне пользуются тем, что существующее законодательство не регулирует оборот криптовалюты, и переводят свои вклады в электронные деньги. Криптовалюта не декларируется, а соответственно не облагается налогамии.

- Готовящийся законопроект будет принят отдельно от подготавливаемого проекта закона о регулировании цифровых активов, - сообщают «Ведомости» со ссылкой на главу думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Разрабатываемые нововведения также предусматривают ряд правок в закон о банкротстве для возможности включения криптовалют в конкурсную массу. Также предусмотрены правки и в Гражданский кодекс для того, чтобы смарт-контракты могли рассматриваться как материал для определения достоверности заключенных договоров.

Недавно чиновникам в России разрешили официально не декларировать криптовалюту, что по мнению силовиков позволит легализовать личные активы на крупные суммы под видом инвестиций в криптовалюту.