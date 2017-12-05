Патриарх всея Руси сообщил, когда наступит конец света

Тотальное господство зла допустит само человечество.

Своим видением конца света патриарх Московский и всея Руси поделился с журналистами. К концу света приведет «нарастание зла» в обществе. Пик зла будет достигнут тогда, когда точка зрения общественности, когда на зло стоящее на одной доске с добром сильно перевесит.

- В каком случае может наступить и вообще наступит конец света? В том случае, если человеческое общество перестанет быть жизнеспособным. Когда оно исчерпает ресурс к тому, чтобы существовать. В каком случае это может произойти? В том случае, если наступит тотальное господство зла, — цитирует «РИА Новости» патриарха Кирилла.

В конце прошлого года патриарх уже рассказывал россиянам о том, что конец света уже приближается, и несут его кинематограф и театр. По мнению главы церкви искусство потеряло свою первоначальную идею нести доброе и светлое и стало гирей, которая тянет человечество вниз, пишет Privet-Rostov.ru