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Гость из будущего рассказал землянам кто победит на предстоящих выборах

5-12-2017, 11:55

Парень из США утверждает, что прибыл из далекого будущего и хочет предупредить землян об итогах предстоящих выборов.


Молодой человек сообщил, что прибыл к нам из 2021 года и на данный момент ему уже 50 лет. Интервью с американцем выложил популярный Youtube канал, специализирующийся на новостях об НЛО, пришельцах и всяких мифических существах. Мужчина рассказывает, что в прошлом стал жертвой экспериментов правительства по перемещению во времени.

 

Себя парень называет Ной, рассказывает, что большую часть своей осознанной жизни он прожил в 2020-х годах. За небольшой, но досадный проступок его уволили и депортировали обратно в 2017 год.

 

Эксперимент по перемещению во времени была запущена правительством США в 2003 году и проводилась в строгой секретности. Со слов молодого человека правду земляне узнают лишь в 2028 году, тогда же перемещения во времени станут доступны любому желающему. Для правдоподобности парень охотно делится разработанными учеными технологиями и рассказывает об их популярности в будущем.

 

Молодой человек уточнил, что набирающий сейчас популярность Google Glass это тоже технология из будущего, которая просто опередила время. В начале 20-х годов такие очки станут пользоваться бешеной популярностью. Американец искренне советует всем инвестировать деньги в разработки ученых, связанные с виртуальной реальностью и искусственным интеллектом.

 

В 2021 году мир, по словам гостя из будущего, ожидает бум компьютерных разработок, автомобилестроения, будут разработаны новые технологии, позволяющие людям передвигаться на электромобилях большие расстояния без подзарядки.

- В течение четырёх лет вы убедитесь в том, что мои предсказания верны, захотите пересмотреть это видео и поймёте, что путешествия во времени существуют. В 2028 году частные компании сообщат об этом миру, - сообщает Ной.

 

Внимательные подписчики заметили нестыковки в рассказе парня, так к примеру американец утверждает, что прибыл из 2021 года, но при этом он знает, что будет в 2028 году, причем знает в подробностях.

 

Свое повествование гость из будущего заканчивает сообщение о предстоящих выборах в США, выдержав драматургическую паузу парень говорит, что главой Америки останется Дональд Трамп.



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