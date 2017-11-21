В России пенсионерка тратит на еду 2000 рублей в месяц и путешествует по миру

Ростовчанка Илона Кириокатис – фотограф на пенсии. Смысл ее жизни и хобби – мир смотреть.

За последние 25 лет она объездила всю Европу, несколько раз летала в разные страны в Азии, находила горящие путевки в Мексику и Доминикану. Нынешний год встречала в Турции, весной съездила в Арабские Эмираты. Летом успела побывать в Греции и Испании. Предстоящие новогодние праздники проведет на ГОА.

Второе хобби, а в прошлом работа – фотографировать все самое красивое. Больше всего Илона любит снимать закаты и выкладывать их в своих многочисленных блогах. У нее есть почитатели, которые ждут ее очередных фото и ставят лайки. Иногда пенсионерка участвует в интернет-конкурсах и даже побеждает.

При этом она никакая не богачка. У нее нет своего бизнеса, мужа с толстым кошельком или платежеспособных детей, никого, кто давал бы ей деньги на поездки. Ее доход – пенсия и небольшие сбережения. В месяц набегает в общей сложности около 20 тысяч рублей.

Чтобы на эти деньги ездить за границу пять раз в год, Илона разработала систему жесткой экономии. Один из вариантов – искать горящие туры и попутчиц, потому что так поездка получается на 10-15 тысяч рублей дешевле, чем тур с одиночку. Она ищет их в соцсетях и дает объявления в газетах. За многие годы Илона собрала обширную базу людей, с которыми можно поехать за границу. В основном это главбухи.

На еду тратит минимальную сумму и умудряется укладываться в 2000 рублей в месяц. Она ничего не покупает спонтанно, мониторит магазины, где есть акции и скидки для пенсионеров, подписана на смс-рассылки распродаж.

Составляет меню и расходы на еду на месяц вперед. Овощи и фрукты покупает на рынке, это товар-неформат примерно по 20 рублей за килограмм. Куриные потроха пенсионерка берет по 95 рублей, рыбу - по 65 рублей за килограмм, делит на несколько частей и готовит по-разному.

Летом замораживает много дешевых овощей.

Кириокатис следит за своей внешностью, но тратит на красоту минимум денег. Она знает все места, где учат парикмахеров, косметологов, мастеров маникюра и педикюра и там обслуживается. Услуги учеников бесплатны или стоят 50 рублей. Конечно, ради этого надо записываться заранее, сидеть в очереди часа по два несмотря на запись, терпеть медлительность учеников. И все ради большой цели – заграничных путешествий.

Никто не верит, что можно так жить, поэтому Илона фотографирует свою еду и выкладывает в соцсетях, чтобы доказать, что на 2000 рублей в месяц можно питаться полезно и разнообразно. А еще делает отчеты о своих поездках.

Такой образ жизни подходит не всем, Илоне тоже все надоело, но она говорит, что привыкла, и впечатления от поездок перекрывают все усилия по жесткой экономии.

Она говорит, что многого можно достичь, если начать с правильной формулировки и постановки цели, а потом делать правильный выбор.

Например, на что потратить деньги, на еду или поездку, на одежду или путешествие. Заграница интересней, поэтому мысленно Илона делает это пространство для себя больше, а на повседневных расходах экономит.

Ей 65 лет, и путешествовать она собирается еще долго. Секрет каждой новой поездки в том, чтобы начать готовиться к ней еще до начала предыдущей поездки, пишет Privet-Rostov.ru