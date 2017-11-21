Зависших вниз головой туристов снимали с «Американских горок» в Сочи. Видео
Самый высокий и быстрый аттракцион страны «Квантовый скачок», расположенный в «Сочи – парке» дал сбой.
Вышедший из строя механизм «американских горок» остановил вагоны на середине пути. В результате посетители зависли в положении «вниз головой» на одной из самых высоких точек железной дороги, - сообщили журналисты телеканала «Звезда».
Очевидцы происшествия поспешили поделится впечатлениями в социальных сетях. Через несколько в паблике «Типичный Сочи» появился видеоролик, на кадрах которого видны последствия поломки.
- Я стою в шоке, позади меня аттракцион остановился. Он поломался и не работает. Люди сидят на карусели, я им сейчас очень не завидую. Это страшно, - поделилась эмоциями автор ролика.
Известно, что аттракцион быстро отремонтировали и он снова работает в прежнем режиме. Новость о его поломке не заставила людей отказаться от экстремальных развлечений, скорее наоборот – очередь в кассы только увеличилась, пишет Privet-Rostov.ru
Отметим, что высота горки составляет 58 метров, а максимальная скорость, которую может развить вагончик – 105 километров в час.
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