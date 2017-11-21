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Зависших вниз головой туристов снимали с «Американских горок» в Сочи. Видео

21-11-2017, 10:06

Самый высокий и быстрый аттракцион страны «Квантовый скачок», расположенный в «Сочи – парке» дал сбой.

Зависших вниз головой туристов снимали с «Американских горок» в Сочи. Видео


Вышедший из строя механизм «американских горок» остановил вагоны на середине пути. В результате посетители зависли в положении «вниз головой» на одной из самых высоких точек железной дороги, - сообщили журналисты телеканала «Звезда».

 

Очевидцы происшествия поспешили поделится впечатлениями в социальных сетях. Через несколько в паблике «Типичный Сочи» появился видеоролик, на кадрах которого видны последствия поломки.

 

- Я стою в шоке, позади меня аттракцион остановился. Он поломался и не работает. Люди сидят на карусели, я им сейчас очень не завидую. Это страшно, - поделилась эмоциями автор ролика.

 

Известно, что аттракцион быстро отремонтировали и он снова работает в прежнем режиме. Новость о его поломке не заставила людей отказаться от экстремальных развлечений, скорее наоборот – очередь в кассы только увеличилась, пишет Privet-Rostov.ru

 

Отметим, что высота горки составляет 58 метров, а максимальная скорость, которую может развить вагончик – 105 километров в час.

 

ВИДЕО можно посмотреть, пройдя по ссылке.



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