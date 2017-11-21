Ученым удалось провести первую в мире пересадку головы человека
Ученые хирурги в Китае провели первую в мире успешную пересадку человеческой головы на труп.
Теперь в их планах пересадка головы от донора с мертвым мозгом. Вся операция заняла около 18 часов, за это время специалистам удалось соединить позвоночник, нервы и кровеносные сосуды. В скором времени ученые намерен провести пересадку головы живого человека.
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