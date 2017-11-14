Стало известно, что чувствуют люди после смерти
Скончавшиеся люди могут понимать, что умерли, и продолжать чувствовать окружающий мир, об этом сообщили ученые из медицинского центра Langone в Нью-Йорке.
По словам специалистов, момент смерти – это совершенно другое, чем раньше считали люди. Ученые наблюдали за умирающими на протяжении нескольких лет, в результате они выяснили, что в течение небольшого времени после смерти люди все еще находятся в сознании.
«После остановки сердца человеческий мозг все еще функционирует и остается активным. Это указывает на то, что в большинстве случаев люди могут понимать, что они скончались», –– приводит выдержку из статьи портал LiveScience.
По словам профессора Парниа, умерший ощущает, что тело больше ему неподконтрольно, он становится буквально заключенным в нем, пишет Privet-Rostov.ru
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