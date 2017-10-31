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Фотографии голой подруги выложил в сеть россиянин

31-10-2017, 14:31

Фотографии голой подруги выложил в сеть житель Морозовска, ЧП произошло накануне.


Опубликованные в местной группе фотоснимки взорвали сеть.

Мужчина решил таким образом насолить бывшей подруге и выставил ее интимные фото на всеобщее обозрение.

Отметим, что абсолютное большинство увидевших данный пост осудили действия мужчины и призвали привлечь его к ответственности, пишет Privet-Rostov.ru 



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