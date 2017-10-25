Простой российский школьник решил задачу, с которой не могли справиться величайшие умы человечества

Школьник из Ростова-на-Дону Макар Волков смог найти решение знаменитой задачи, придуманной древнегреческим учёным Папп еще в IV веке.

Над этой загадкой ломали голову лучшие математики и ученые мира тысячу лет, их попытки потерпели неудачу. Кроме того, компьютеры, которые заточены под подобные схемы, тоже не смогли с ней справиться.

Как пишет пишет Privet-Rostov.ru, Макар произвел фурор в Центре дополнительного образования Ростова, под сопровождением его преподавателя Михаила Гурова.

Вместе они составили формулу, которая определяет радиус касающихся окружностей, вписанных в обобщенные арбелосы Архимеда. Говоря простым языком, это треугольники, у которых не все стороны являются отрезками. Теперь Макар хочет удивить весь мир своим достижением на международном конкурсе научных и инженерных достижений школьников, который состоится Лос-Анджелесе. Всего на конкурсе будут представлены работы 1700 школьников из 76 стран.