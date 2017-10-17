Путин снизил зарплату Медведеву и себе
Президент России Владимир Путин подписал указ о снижении заработной платы президента РФ в 2018 году.
Согласно тексту документа, зарплаты президента страны, главы правительства, вице-премьеров и министров, а также генерального прокурора, председателей Следственного комитета и Центральной избирательной комиссии сокращаются на 10%.
Кроме того, указом продлевается действие нормы об уменьшении на 10% зарплат государственных служащих из числа сотрудников администрации президента, а также аппарата Счетной палаты.
Отмечается, что указ вступает в силу 1 января 2018 года.
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