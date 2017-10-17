Штраф за непропуск пешехода подскочил почти на 70%
Госдума в среду приняла в окончательном чтении закон о повышении штрафа водителям, не пропустившим пешеходов на зебре, до 2,5 тыс. рублей, об этом сообщает «Интерфакс».
В настоящее время штраф составляет 1,5 тыс. рублей. Законопроект предполагает, что размер штрафа будет варьироваться от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей в зависимости от тяжести ситуации и последствий, пишет Privet-Rostov.ru.
Стоит добавить, что пояснительной записке отмечается, что ужесточение ответственности связано с ростом числа подобных правонарушений: в 2014 году было возбуждено 1,64 млн таких дел, в 2015-м — 1,66 млн, в 2016-м — уже 1,8 миллиона.
Повышение штрафов ждет водителей КраснодараТранспорт
Для водителей в Краснодара готовят новый штрафГород
В России окончательно одобрили введение "налога на воздух"Город
За нецензурную брань в семье будут штрафовать и сажать на 15 сутокИнфраструктура
В России увеличат штраф для водителей за отказ пропустить пешеходаТранспорт
На 100 тысяч рублей хотят штрафовать россиян за ночной шумИнфраструктура
Штраф за отсутствие прописки увеличат в 10 разОбщество
Новые правила выплат по ОСАГО вступили в силуТранспорт
Россиян «заставят» пользоваться картами «МИР»Общество
В России водителям приготовили ужесточение наказанийТранспорт
В России появятся электронные больничныеОбщество
Российским предпринимателям разрешат оказывать услуги без регистрацииОбщество
Для автомобилистов придумали очередной штрафТранспорт
ГИБДД ужесточит наказание за вождение в нетрезвом видеТранспорт
За трёхкратное нарушение ПДД автомобилистов лишат правТранспорт
За оскорбление властей могут ввести штраф 1 миллион рублейОбщество
В России изменились правила обмена валютыИнфраструктура
Автолюбителям предстоит серьезно раскошелиться: вступили в силу новыеТранспорт
Медработников начнут штрафовать за плохую работуЗдоровье
Новая инициатива Минтруда: пособие по безработице будут платить неГород
С пьяными водителями придумали новый способ борьбыТранспорт
В России приняли закон о повышении пенсионного возрастаГород
Новый размер минимальной зарплаты установило правительствоГород
У водителей появится новый штраф суммой 10 тысяч рублейТранспорт
За брошенные окурки и мусор водителей ждет штрафТранспорт
Государство готовит массу сюрпризов для автовладельцевТранспорт
За анонимный выход в Сеть "штрафанут" на 300 тыс рублейПроисшествия
Пешеходов в наушниках будут штрафоватьГород
За распитие спиртного на улице серьезно накажут рублемКриминал
За распитие спиртного на улице серьезно накажут рублемКриминал
ГИБДД заплатит штраф за незаконную эвакуацию автомобиляТранспорт
Водитель заплатит штраф 250 000 рублей за грязные номераТранспорт
Госдума уточнила правила эвакуации машинТранспорт
Пешеходов будут сажать в тюрьмуКриминал
"Владельцев" брошенных могил предлагают штрафоватьГород
Штраф в 2000 рублей ждет тех, кто ездить на резине не по сезонуТранспорт
ГИБДД введет новый 5-тысячный штрафТранспорт
Забывчивые водители могут больше не бояться эвакуацииТранспорт
В Думу внесён законопроект о запрете выращивания ГМО---
Депутаты смягчили наказание за взяткиКриминал