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Штраф за непропуск пешехода подскочил почти на 70%

17-10-2017, 12:54

Госдума в среду приняла в окончательном чтении закон о повышении штрафа водителям, не пропустившим пешеходов на зебре, до 2,5 тыс. рублей, об этом сообщает «Интерфакс».


В настоящее время штраф составляет 1,5 тыс. рублей. Законопроект предполагает, что размер штрафа будет варьироваться от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей в зависимости от тяжести ситуации и последствий, пишет Privet-Rostov.ru

Стоит добавить, что пояснительной записке отмечается, что ужесточение ответственности связано с ростом числа подобных правонарушений: в 2014 году было возбуждено 1,64 млн таких дел, в 2015-м — 1,66 млн, в 2016-м — уже 1,8 миллиона.



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