Россиянка станцевала зажигательный тверк на главной площади города. Видео
Зажигательный тверк на Театральной площади от ростовчанки покорил горожан.
Ролик был опубликован в сети утром, 7 октября.
Интернет-рользователи оставили множество положительных комментариев под видео:
«Девочка умница! У нее хоть есть какое-то хобби, и она старается». «Хорошая девочка». «Красотка класс». «Молодец», пишет Privet-Rostov.ru.
Видео можно посмотреть, пройдя по ссылке.
Взорвавший себя россиянин перед смертью записал прощальноеПроисшествия
Десятки тысяч россиян стали очевидцами НЛО в небе. Фото. ВидеоСобытия
Жителей Краснодара пугают блокировкой счетов: комментарий СбербанкаГород
Люди выбрасывались из окон чтобы спастись из охваченной пламенемГлавное
Тринадцать лет без секса: Россиянка устроила дебош в отделе полиции.Главное
В Подмосковье девятиклассник расстрелял учителя и ударил топориком поГлавное
Занятие сексом на улице попало на видеоПроисшествия
ВИДЕО: Иномарка устроила массовое ДТП на Театральной площадиПроисшествия
«Очередная» жертва огромной змеи на пляже попала на видеоСобытия
Секс на глазах у детей, который устроили дедушка и незнакомка вПроисшествия
Жители Краснодара должны знать правду о мошенниках, собирающихКриминал
Хитрый россиянин показал, как лишиться машины за 5 секунд. ВидеоГлавное
Полицейский расстрелял экс-супругу и тестя из охотничьей винтовки наГлавное
Замороженная кошка и половина собаки были найдены при проникновении вКриминал
Бьющуюся в конвульсиях и кидающуюся на машины полуголую девушку снялиПроисшествия
Россиянка получила крупный штраф после видеообращения президентуГлавное
Целующихся парней сняли на видео в центре городаПроисшествия
Полуголая женщина загорала в центрегородаГород
Россиянка, стоящая в очереди к психиатру, скинула 5-летнюю дочь вГлавное
Линчевание мужчины со смертельным исходом показали в шоу ПервогоГлавное
Котофей, устроивший заплыв в океане, покорил интернетСобытия
Жуткий удар по коту шокировал горожанСобытия
Ящерица научилась приветствовать хозяина лапой---
Женщину с гангреной оставили умирать у входа сочинской больницыСочи
Мумия девочки, умершей 300 лет назад, внезапно открыла глаза в храмеСобытия
Россиянка устроила стриптиз в отделе полиции. ВидеоГлавное
Парочка занялась сексом на глазах у прохожих на набережной. ВидеоОбщество
Обидчивый хомяк покорил интернет-пользователей. ВидеоСобытия
Парочка занялась сексом на улице у всех на глазах. Видео (18+)Главное
Онанист в медицинской маске пугает горожан. ВидеоКриминал
Мать жестоко избивала 2-летнего сына и снимала побои на видеоПроисшествия
На Украине оркестр Нацгвардии с танцами исполнил хит про лабутены.События
Две полураздетые девушки устроили танцы на дороге под дождем. ФотоСобытия
Появилось полное видео падения Боинга в Ростове-на-ДонуГлавное
В сети появилось 4 новых видео крушения Боинга в Ростове-на-ДонуГлавное
По центру Краснодара можно прогуляться виртуальноЗдоровье
Голые сибирячки станцевали скандальный тверк. ВИДЕОПроисшествия
Бесшабашный поступок прославил новокузнечан на всю Россию (фото)События
В Геленджике пройдет «Карнавал на воде»События
В сети появилось видео с задержанием педофила в Ростове-на-ДонуКриминал