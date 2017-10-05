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Россиянка станцевала зажигательный тверк на главной площади города. Видео

Сегодня, 11:03

Зажигательный тверк на Театральной площади от ростовчанки покорил горожан.

 

Ролик был опубликован в сети утром, 7 октября.

Интернет-рользователи оставили множество положительных комментариев под видео:

«Девочка умница! У нее хоть есть какое-то хобби, и она старается». «Хорошая девочка». «Красотка класс». «Молодец», пишет Privet-Rostov.ru.

Видео можно посмотреть, пройдя по ссылке.



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