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Полиция задержала лучшего друга краснодарского «людоеда»

5-10-2017, 14:30

В данный момент мужчина находится под арестом.

 

Полиция задержала лучшего друга краснодарского «людоеда»

 

Как рассказал «Живой Кубани» адвокат подозреваемого Алексей Аванесян, мужчину задержали 23 сентября. Он заключен под стражу на 15 суток за административное правонарушение – «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». 

- Дмитрий Бакшеев, который подозревается в жестоком убийстве и расчленении женщины на территории общежития авиагородка, и мой подзащитный знакомы с 14-ти лет. Они вместе выросли, вместе были судимы за кражу. Мой подзащитный был задержан в День города, о том, что мужчина заключён под стражу я узнал от его сестры. Сейчас я представляю его интересы в качестве адвоката. С мужчиной работают сотрудники правоохранительных органов и психологи. Проходят полноценные следственные действия, как с подозреваемым по резонансному делу, - рассказал Алексей Аванесян. 

Как удалось выяснить «Живой Кубани», некоторые знакомые семьи Бакшеевых также опасаются, что будут задержаны в рамках расследования уголовного дела.

Ранее «Живая Кубань» сообщала, что краснодарским «людоедам» Наталье и Дмитрию Бакшеевым приписывали серию преступлений, совершаемых на протяжении 20 лет. Эта шумиха поднялась после публикации шокирующих фото с частями человеческого тела, телефон с которыми был случайно найден рабочими на улице Репина. Фрагменты тела принадлежали 35-летняя жительница Краснодара Елене В. По данному факту были задержаны двое подозреваемых - Дмитрий и Наталья Бакшеевы, которые подозреваются в каннибализме. Отметим, что в квартире четы Бакшеевых была обнаружена банка с человеческим мясом. Кроме того, на территории общежития военного авиационного училища, были обнаружены фрагменты человеческого тела в солевом растворе.
  
«Живая Кубань» пообщалась родными Дмитрия Бакшеева, а также с друзьями и бывшими коллегами Натальи, которые рассказали много интересного про детство и юность подозреваемых. 
Отметим, что в данный момент супруги находятся под стражей и отрицают что практиковали каннибализм.

Источник: www.livekuban.ru



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