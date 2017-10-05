Полиция задержала лучшего друга краснодарского «людоеда»

В данный момент мужчина находится под арестом.

Как рассказал «Живой Кубани» адвокат подозреваемого Алексей Аванесян, мужчину задержали 23 сентября. Он заключен под стражу на 15 суток за административное правонарушение – «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

- Дмитрий Бакшеев, который подозревается в жестоком убийстве и расчленении женщины на территории общежития авиагородка, и мой подзащитный знакомы с 14-ти лет. Они вместе выросли, вместе были судимы за кражу. Мой подзащитный был задержан в День города, о том, что мужчина заключён под стражу я узнал от его сестры. Сейчас я представляю его интересы в качестве адвоката. С мужчиной работают сотрудники правоохранительных органов и психологи. Проходят полноценные следственные действия, как с подозреваемым по резонансному делу, - рассказал Алексей Аванесян.



Как удалось выяснить «Живой Кубани», некоторые знакомые семьи Бакшеевых также опасаются, что будут задержаны в рамках расследования уголовного дела.



Ранее «Живая Кубань» сообщала, что краснодарским «людоедам» Наталье и Дмитрию Бакшеевым приписывали серию преступлений, совершаемых на протяжении 20 лет. Эта шумиха поднялась после публикации шокирующих фото с частями человеческого тела, телефон с которыми был случайно найден рабочими на улице Репина. Фрагменты тела принадлежали 35-летняя жительница Краснодара Елене В. По данному факту были задержаны двое подозреваемых - Дмитрий и Наталья Бакшеевы, которые подозреваются в каннибализме. Отметим, что в квартире четы Бакшеевых была обнаружена банка с человеческим мясом. Кроме того, на территории общежития военного авиационного училища, были обнаружены фрагменты человеческого тела в солевом растворе.



«Живая Кубань» пообщалась родными Дмитрия Бакшеева, а также с друзьями и бывшими коллегами Натальи, которые рассказали много интересного про детство и юность подозреваемых.

Отметим, что в данный момент супруги находятся под стражей и отрицают что практиковали каннибализм.

Источник: www.livekuban.ru