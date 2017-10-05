Полиция задержала лучшего друга краснодарского «людоеда»
В данный момент мужчина находится под арестом.
- Дмитрий Бакшеев, который подозревается в жестоком убийстве и расчленении женщины на территории общежития авиагородка, и мой подзащитный знакомы с 14-ти лет. Они вместе выросли, вместе были судимы за кражу. Мой подзащитный был задержан в День города, о том, что мужчина заключён под стражу я узнал от его сестры. Сейчас я представляю его интересы в качестве адвоката. С мужчиной работают сотрудники правоохранительных органов и психологи. Проходят полноценные следственные действия, как с подозреваемым по резонансному делу, - рассказал Алексей Аванесян.
Как удалось выяснить «Живой Кубани», некоторые знакомые семьи Бакшеевых также опасаются, что будут задержаны в рамках расследования уголовного дела.
Ранее «Живая Кубань» сообщала, что краснодарским «людоедам» Наталье и Дмитрию Бакшеевым приписывали серию преступлений, совершаемых на протяжении 20 лет. Эта шумиха поднялась после публикации шокирующих фото с частями человеческого тела, телефон с которыми был случайно найден рабочими на улице Репина. Фрагменты тела принадлежали 35-летняя жительница Краснодара Елене В. По данному факту были задержаны двое подозреваемых - Дмитрий и Наталья Бакшеевы, которые подозреваются в каннибализме. Отметим, что в квартире четы Бакшеевых была обнаружена банка с человеческим мясом. Кроме того, на территории общежития военного авиационного училища, были обнаружены фрагменты человеческого тела в солевом растворе.
«Живая Кубань» пообщалась родными Дмитрия Бакшеева, а также с друзьями и бывшими коллегами Натальи, которые рассказали много интересного про детство и юность подозреваемых.
Отметим, что в данный момент супруги находятся под стражей и отрицают что практиковали каннибализм.
Источник: www.livekuban.ru
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