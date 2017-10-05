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И так сойдет: ремонт исторического фасада в стиле «полторашки». Как в России идет подготовка к ЧМ-2018

5-10-2017, 13:47

Публикация под заголовком: «И так сойдет: в Ростове при воссоздании исторического фасада применили стиль полторашки» заинтересовала известного российского блогера Илью Варламова.

 

 

Он заметил местный ……. и поделился этим со своими читателями.

 

И так сойдет: ремонт исторического фасада в стиле «полторашки» вышел на федеральный уровень

 

«Очумелые ручки» - так назвал Илья свой материал. Совпадение или нет, но на удивление быстрая реакция местный властей просто поразила и порадовала.

 

Уже утром, 2 октября, с фасада исчезли слепки, отлитые с помощью донышка от пластиковой бутылки, пишет Privet-Rostov.ru

Полюбуйтесь!

 

И так сойдет: ремонт исторического фасада в стиле «полторашки» вышел на федеральный уровень

 

Фасад переделывают!

 

Начало истории можно прочитать пройдя по ссылке



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