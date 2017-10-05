И так сойдет: ремонт исторического фасада в стиле «полторашки». Как в России идет подготовка к ЧМ-2018

Публикация под заголовком: «И так сойдет: в Ростове при воссоздании исторического фасада применили стиль полторашки» заинтересовала известного российского блогера Илью Варламова.

Он заметил местный ……. и поделился этим со своими читателями.

«Очумелые ручки» - так назвал Илья свой материал. Совпадение или нет, но на удивление быстрая реакция местный властей просто поразила и порадовала.

Уже утром, 2 октября, с фасада исчезли слепки, отлитые с помощью донышка от пластиковой бутылки, пишет Privet-Rostov.ru.

Полюбуйтесь!

Фасад переделывают!

Начало истории можно прочитать пройдя по ссылке