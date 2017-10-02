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Десятки тысяч россиян стали очевидцами НЛО в небе. Фото. Видео

2-10-2017, 13:03

26 сентября запомнился десяткам тысяч горожан. Огромное количество россиян стали очевидцами НЛО в небе.

 

 

Как выяснилось, неопознанный летающий объект увидели жители Краснодара, Волгограда, Астрахани, Ставрополя и Воронежа, и Ростова-на-Дону, пишет Privet-Rostov.ru

«Сначала был объект, визуально летевший вверх. Не успели заснять. Следом такое. Оно начало закручиваться по спирали и исчезло. Жутковато... Ракеты?», - написали очевидцы в сети.

Позднее появилась информация, что это был запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. Однако, данный инцидент успел навести панику в городах миллионниках, а также в обычных деревнях и селах.

Больше фото и видео можно посмотреть, пройдя по ссылке.

Еще одна из версий произошедшего - испытания нано-технологий или секретного оружия.



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