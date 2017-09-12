Полуголый Бог маркетинга показал, как делается "натуральный" гранатовый сок
Россиянин запечатлел и выложил в популярном паблике процесс изготовления, а точнее розлива «натурального» гранатового сока.
В главной роли – полуголый мужчина, усердно разливающий сок из стеклянной в пластиковую тару.
Место действа - один из городских рынков. «Производство» проходит в фантастических условиях – на асфальте.
Что интересно, для пущей важности, рядом с разлитым по бутылочкам соком стоят коробки с гранатами. По всей видимости, присутствие на «прилавке» настоящих фруктов подталкивает доверчивых граждан к мысли, что данный напиток действительно является натуральным.
Местные жители подтвердили, что процесс розлива и продажи сока в данном месте происходи регулярно, но покупать эту вкуснятину решается далеко не каждый, пишет Privet-Rostov.ru.
«Живу рядом. Каждый день вижу этих чудо торговцев. Уже пройти невозможно стало. Заставили все тротуары своими ящиками. Пройти с коляской нереально. Сок этот видела. Мужичок скандальный. На таких "прилавках" ничего не покупаю … Жить охота», - Марина Ш.
«На опте этот сок стоит 40р, бутылка в пивнаре стоит 7 рублей, а продают за 150р 0.5л))) и есть же люди, которые реально ведутся», - Надюшка Т.
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