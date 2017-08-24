Житель Краснодара стал миллионером, купив лотерейный билет
Мужчина выиграл 7 648 880 рублей.
Вчера, 28 августа, один из жителей города Краснодара стал обладателем крупной суммы, выиграв ее в лото. Стоит отметить, что заветный билет, который принес краснодарцу удачу, обошелся ему в 1680 рублей. Сумма выигрыша превысила 7,5 миллиона рублей.
Абсолютным рекордом в Краснодарском крае считается выигрыш в 36 миллионов рублей.
- Согласно статистике государственных лотерей с начала 2017 года, нынешний счастливчик стал уже 18-м лотерейным миллионером в своем регионе, - сообщили "Живой Кубани" в PR-службе "Столото".
Источник: www.livekuban.ru
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