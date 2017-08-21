«Очередная» жертва огромной змеи на пляже попала на видео
Неприятную картину пришлось наблюдать рыбакам, не растерявшимся и заснявшим жуть на видео, сообщает Privet-Rostov.ru.
Большая змея поймала рыбку и потащила ее в свое логово. Очевидец снял происходящее на видео и опубликовал ролик в сети.
«Чего только на донской рыбалке не встретишь», - написал автор видео.
По словам местных жителей, на видео была шахматная гадюка, которая не представляет для людей опасности, пишет Privet-Rostov.ru
Видео можно посмотреть пройдя по ссылке.
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