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Оголившегося «терминатора» задержали в центре города

Сегодня, 10:14

В новостных сводках Ростова все чаще появляются сюжеты о голых людях, разгуливающих по городу. Очередной герой дня, которого очевидцы окрестили Терминатором, «засветился» на улице Станиславского, пишет Privet-Rostov.ru

 

 

«Мне нужна ваша одежда, ботинки и мотоцикл. Терминатор на Станиславского телепортировался прямо в руки стражей галактики», - так подписал автор фото свой снимок сделанный сегодня утром в центре Ростова-на-Дону.

На снимке видно, как мужчина в костюме Адама сидит на земле в позе, известной многим из популярного боевика, при этом с ним беседуют сотрудники полиции. О дальнейшей судьбе ростовского «Шварцнегера» информации нет, сообщает Privet-Rostov.ru

Ростовчане с юмором восприняли фото:

«Предлагаю, что это горе-любовник делал утреннюю пробежку к дому», - Олеся Б.

«Из далека пока не увеличила фото показалось панин, уже всю голову им за……», - Елизавета К.

«Судный день близко»,- Александр Р.

«Что-то я смотрю мода пошла по Ростову разгуливать голыми... То девушка, то вот он теперь», - Евгений Ч.



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