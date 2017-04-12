Православные смартфоны за 199 тысяч рублей появились в России
Российская компания Caviar представила драгоценные iPhone 7, выпущенные к празднику Пасхи.
Устройства были освящены в Городецком Фёдоровском мужском монастыре и получили благословение епископа Городецкого и Ветлужского Августина, пишет Лента.ру.
Композиция дизайна модели «Спаси и Сохрани» строится вокруг изображения креста, внутри которого помещена фигура Иисуса Христа с раскрытым Священным Писанием. На корпус телефона и в нижней части панно нанесены слова молитв.
Дизайн второй модели посвящён молитве «Отче наш». Он интерпретирует убранство ротонды в храме Гроба Господнего в Иерусалиме. Центральное место в дизайне занимает сама молитва, гравированная по золоту и обрамлённая узором.
Смартфоны Caviar Credo оснащены цельными ювелирными корпусами. Каждая серия ограничена тиражом из 99 экземпляров. Цена на смартфоны начинается со 199 тысяч рублей.
Ученые: Смартфоны грязнее, чем сиденье унитазаЗдоровье
В смартфонах на Android нашли предустановленный вирусГород
Цена на проезд в сочинской «Ласточке» снизится с завтрашнего дняТранспорт
Россиянам пообещали миллионные компенсации от авиакомпанийТранспорт
Артемий Лебедев показал новый дизайн автомобильных номеров дляТранспорт
Алкоголь в России начнут продавать без паспортаГлавное
СМИ раскрыли тайну зарплаты ПутинаОбщество
Бесплатный сотовый оператор заработал в РоссииГород
Археологи вскрыли гробницу Иисуса Христа. ВидеоСобытия
В России с тунеядцев хотят брать налог по 20 тысяч в годГород
Из-за смартфона Samsung полностью сгорел дом замначальника РЖДПроисшествия
Очередной смартфон популярнейшей модели взорвался в руках у парняПроисшествия
Строительная компания приняла на работу кота с окладом 400 тысячСобытия
По «закону Яровой» каждого россиянина могут штрафовать на 3−5Главное
«Денег нет, но вы держитесь»: крылатую фразу Медведева запрещаютОбщество
В России изменились правила обмена валютыИнфраструктура
Стал известен размер средней зарплаты российских чиновниковОбщество
«Добрый» первоклассник раздал прохожим 200 тысяч рублейОбщество
Разговор по iPhone во время его подзарядки может быть смертельноПроисшествия
Экс-главу департамента СМИ Кубани судят за растрату 31 миллиона рублейКриминал
На Кубани мать на протяжении года спаивала 14-летнюю дочьПроисшествия
Новый iPhone 7 будет водонепроницаемым и без разъема для наушниковСобытия
Путин пожалел дальнобойщиковТранспорт
Девушки разделись ради iPhone и прославились на весь мир. ВИДЕОПроисшествия
Суд в Краснодаре оштрафовал «Ашан» за неверную маркировку продукцииПроисшествия
Россиянам готовят антикризисное предложение - гроб напрокатПроисшествия
«Билайн» признал, что сотрудники воровали деньги клиентаГлавное
У водителей появится новый штраф суммой 10 тысяч рублейТранспорт
Apple показала новые iPhone 6S и 6S PlusСобытия
Удалить Рубль взвинтил цены на автомобилиТранспорт
За брошенные окурки и мусор водителей ждет штрафТранспорт
Для Сочи разработают меры защиты от подтоплений---
Пешеходов в наушниках будут штрафоватьГород
Удалить Доллар может подорожать до 90 рублейГлавное
Корпорация Apple прекращает выпуск iPhoneСобытия
В России резко подорожала автостраховкаТранспорт
Сибирячка отсудила у Apple более 120 тысяч рублейСобытия
Путин разрешил обналичивать часть маткапиталаГород
В Думу внесён законопроект о запрете выращивания ГМО---
Россияне пытаются распродать бытовую технику, купленную на волнеГород