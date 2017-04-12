Православные смартфоны за 199 тысяч рублей появились в России

Российская компания Caviar представила драгоценные iPhone 7, выпущенные к празднику Пасхи.

Устройства были освящены в Городецком Фёдоровском мужском монастыре и получили благословение епископа Городецкого и Ветлужского Августина, пишет Лента.ру.

Композиция дизайна модели «Спаси и Сохрани» строится вокруг изображения креста, внутри которого помещена фигура Иисуса Христа с раскрытым Священным Писанием. На корпус телефона и в нижней части панно нанесены слова молитв.

Дизайн второй модели посвящён молитве «Отче наш». Он интерпретирует убранство ротонды в храме Гроба Господнего в Иерусалиме. Центральное место в дизайне занимает сама молитва, гравированная по золоту и обрамлённая узором.

Смартфоны Caviar Credo оснащены цельными ювелирными корпусами. Каждая серия ограничена тиражом из 99 экземпляров. Цена на смартфоны начинается со 199 тысяч рублей.