Котофей, устроивший заплыв в океане, покорил интернет

Видео с котом, чувствующим себя как рыба в воде, покорило интернет.

Необычный видеоролик, на котором запечатлен прекрасно плавающий белый кот, опубликовал в сети пользователь Mark Bisi.

Только в Facebook ролик с пушистым пловцом всего за пару дней набрал более миллиона просмотров.

Люди, попавшие в кадр, были явно восхищены происходящим. Возможно, для мяукающего товарища этот вид спорта является одним из любимых, он спокойно плавал недалеко от берега, без особой паники.