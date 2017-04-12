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Котофей, устроивший заплыв в океане, покорил интернет

12-04-2017, 16:25

Видео с котом, чувствующим себя как рыба в воде, покорило интернет.

 

 

Необычный видеоролик, на котором запечатлен прекрасно плавающий белый кот, опубликовал в сети пользователь Mark Bisi.

 

Только в Facebook ролик с пушистым пловцом всего за пару дней набрал более миллиона просмотров.

Люди, попавшие в кадр, были явно восхищены происходящим. Возможно, для мяукающего товарища этот вид спорта является одним из любимых, он спокойно плавал недалеко от берега, без особой паники.



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