Котофей, устроивший заплыв в океане, покорил интернет
Видео с котом, чувствующим себя как рыба в воде, покорило интернет.
Необычный видеоролик, на котором запечатлен прекрасно плавающий белый кот, опубликовал в сети пользователь Mark Bisi.
Только в Facebook ролик с пушистым пловцом всего за пару дней набрал более миллиона просмотров.
Люди, попавшие в кадр, были явно восхищены происходящим. Возможно, для мяукающего товарища этот вид спорта является одним из любимых, он спокойно плавал недалеко от берега, без особой паники.
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