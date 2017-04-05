Регистрация
Важные темы
» » Сочинские хоккеисты перепели «Между нами тает лед»


Сочинские хоккеисты перепели «Между нами тает лед»

Вчера, 12:12

Свою версию клипа на песню «Грибов» спели кубанские спортсмены.

 

Сочинские хоккеисты перепели «Между нами тает лед»


Об этом сообщается на официальном сайте сочинского хоккейного клуба. По словам участников команды, в этом сезоне, который завершился 7 апреля, у игроков было много свободного времени и ребята могли следить за трендами, в том числе музыкальными.

- Такой тренировочный процесс повлиял и на повседневную жизнь команды. Один из игроков (хотя что скрывать, это был Павел Падакин) обратился к сотрудникам с предложением снять пародию на клип группы «Грибы» «Тает лед». Поначалу мы, конечно, посмеялись, но затем, отойдя от первой волны хохота, переспросили: «Паша, ты серьезно?». Оказалось, что да. – сообщается на сайте клуба.

В клипе приняли участие практически все члены команды.




Прочитали - 62
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Сергей Лазарев прогулялся с Филиппом Киркоровым по Сочи

Сергей Лазарев прогулялся с Филиппом Киркоровым по Сочи

Сочи
16-летняя девочка от скуки курировала 40 человек в игре-суициде

16-летняя девочка от скуки курировала 40 человек в игре-суициде

Криминал
Песню вместо ответа услышал в регистратуре поликлиники житель Краснодара

Песню вместо ответа услышал в регистратуре поликлиники житель

Город
Медведица едва не разорвала девушку на съёмках передачи «Про любовь». Видео

Медведица едва не разорвала девушку на съёмках передачи «Про любовь».

Общество
Кубанские режиссеры сняли криминальную драму

Кубанские режиссеры сняли криминальную драму

События
В годовщину крушения самолета А321 в Египте вышел клип «Главный пассажир»

В годовщину крушения самолета А321 в Египте вышел клип «Главный

Происшествия
Россия все-таки примет участие в «Евровидении» в Украине

Россия все-таки примет участие в «Евровидении» в Украине

События
Путин рассказал, когда уйдёт на пенсию

Путин рассказал, когда уйдёт на пенсию

Главное
В сети опубликован ролик, в котором на хлебозаводе голубей засасывает вместе с зерном

В сети опубликован ролик, в котором на хлебозаводе голубей засасывает

События
Россиянам разрешат снять пенсионные накопления для личных нужд

Россиянам разрешат снять пенсионные накопления для личных нужд

Главное
В Крыму «Лада Приора» улетела в море прямо с парома

В Крыму «Лада Приора» улетела в море прямо с парома

Транспорт
В Краснодаре прошел баттл уличных танцев

В Краснодаре прошел баттл уличных танцев

События
У животных в вольерном комплексе Кавказского заповедника родились детеныши

У животных в вольерном комплексе Кавказского заповедника родились

Сочи
Россиянин обнаружил на популярном сайте мошенничество

Россиянин обнаружил на популярном сайте мошенничество

Криминал
В России запретят продажу пива в пластиковых бутылках

В России запретят продажу пива в пластиковых бутылках

Криминал
Поиски мужчины, упавшего с катера, временно приостановлены из-за шторма

Поиски мужчины, упавшего с катера, временно приостановлены из-за

Происшествия
Группа «Ленинград» выпустила очередной скандальный видеоклип

Группа «Ленинград» выпустила очередной скандальный видеоклип

События
Принявшая иск против Владимира Путина судья осталась без работы

Принявшая иск против Владимира Путина судья осталась без работы

Общество
Фестиваль шашлыка пройдёт на

Фестиваль шашлыка пройдёт на "Розе Хутор"

Сочи
В Сочи сразятся лыжники и сноубордисты

В Сочи сразятся лыжники и сноубордисты

Сочи
FORMULA 1 Гран-при России 2016

FORMULA 1 Гран-при России 2016

События
Студенты сняли пародию на нашумевшие «Лабутены». Видео

Студенты сняли пародию на нашумевшие «Лабутены». Видео

События
Взрыв разрушил подъезд жилого дома в России: под завалами люди

Взрыв разрушил подъезд жилого дома в России: под завалами люди

Происшествия
Разъярённая толпа разгромила роддом, в котором от кесарева умерла роженица

Разъярённая толпа разгромила роддом, в котором от кесарева умерла

Происшествия
В Сети появилось видео смертельной массовой драки на Кубани

В Сети появилось видео смертельной массовой драки на Кубани

Происшествия
В Международном фестивале «КиВиН-2016» примут участие почти 600 команд

В Международном фестивале «КиВиН-2016» примут участие почти 600 команд

Сочи
Обстоятельства драки в краснодарском ночном клубе «Дон Жуан» выясняет полиция

Обстоятельства драки в краснодарском ночном клубе «Дон Жуан» выясняет

Происшествия
В Краснодаре клиенты закрывшегося фитнес-клуба обратились в прокуратуру, чтобы вернуть свои деньги

В Краснодаре клиенты закрывшегося фитнес-клуба обратились в

Происшествия
Правительство утвердило расписание праздничных дней в 2016 году

Правительство утвердило расписание праздничных дней в 2016 году

События
Автогонщик Даниил Квят раскритиковал трассу «Формулы-1» в Сочи

Автогонщик Даниил Квят раскритиковал трассу «Формулы-1» в Сочи

Спорт
Путин предлагает отказаться от доллара и евро

Путин предлагает отказаться от доллара и евро

Город

"Титаник" погиб не от столкновения с айсбергом (фото) (видео)

Происшествия
В «Кубани» Аршавину дали 19!

В «Кубани» Аршавину дали 19!

Спорт
Андрей Аршавин близок к переходу в «Краснодар»

Андрей Аршавин близок к переходу в «Краснодар»

Спорт
Корпорация Apple прекращает выпуск iPhone

Корпорация Apple прекращает выпуск iPhone

События
Кондратьев заявил, что ФК «Кубань» будет сохранен

Кондратьев заявил, что ФК «Кубань» будет сохранен

Город
Министерство торговли разрешило обвешивать покупателей

Министерство торговли разрешило обвешивать покупателей

Криминал
Ученые впервые сфотографировали гром

Ученые впервые сфотографировали гром

События
В Краснодаре задержан известный криминальный авторитет Паша Борода

В Краснодаре задержан известный криминальный авторитет Паша Борода

Город
Торговые сети

Торговые сети "заморозили" стоимость 56 самых важных товаров

Город
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+