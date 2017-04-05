Сочинские хоккеисты перепели «Между нами тает лед»

Свою версию клипа на песню «Грибов» спели кубанские спортсмены.



Об этом сообщается на официальном сайте сочинского хоккейного клуба. По словам участников команды, в этом сезоне, который завершился 7 апреля, у игроков было много свободного времени и ребята могли следить за трендами, в том числе музыкальными.



- Такой тренировочный процесс повлиял и на повседневную жизнь команды. Один из игроков (хотя что скрывать, это был Павел Падакин) обратился к сотрудникам с предложением снять пародию на клип группы «Грибы» «Тает лед». Поначалу мы, конечно, посмеялись, но затем, отойдя от первой волны хохота, переспросили: «Паша, ты серьезно?». Оказалось, что да. – сообщается на сайте клуба.



В клипе приняли участие практически все члены команды.





