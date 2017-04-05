В ночном небе над Краснодаром можно увидеть борт МКС
Станция будет видна в виде яркой звездочки, медленно плывущей по небу.
На большей части России начался сезон ночной видимости МКС. Невооруженным взглядом международную космическую станцию можно будет увидеть в вечернее и ночное время до 8 апреля. Если вооружиться обычным телескопом, то можно даже рассмотреть крылья орбитальной станции.
Подробный график прямой видимости МКС приведен ниже.
Источник картинки: Новости Космонавтики.
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