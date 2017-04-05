Регистрация
Важные темы
» » В ночном небе над Краснодаром можно увидеть борт МКС


В ночном небе над Краснодаром можно увидеть борт МКС

5-04-2017, 09:27

Станция будет видна в виде яркой звездочки, медленно плывущей по небу.

 

В ночном небе над Краснодаром можно увидеть борт МКС

 

На большей части России начался сезон ночной видимости МКС. Невооруженным взглядом международную космическую станцию можно будет увидеть в вечернее и ночное время до 8 апреля. Если вооружиться обычным телескопом, то можно даже рассмотреть крылья орбитальной станции.

Подробный график прямой видимости МКС приведен ниже.
DL24mtT0Jjs.jpg
Источник картинки: Новости Космонавтики.



Прочитали - 118
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Президент РФ подписал закон о замене денежных выплат по ОСАГО

Президент РФ подписал закон о замене денежных выплат по ОСАГО

Транспорт
В России предложили ввести запрет для детей на соцсети

В России предложили ввести запрет для детей на соцсети

Общество
При покупке алкоголя достаточно будет предъявить водительские права

При покупке алкоголя достаточно будет предъявить водительские права

Инфраструктура
Тариф в системе «Платон» увеличится в два раза

Тариф в системе «Платон» увеличится в два раза

Транспорт
В обход пробок: на поезде «Ростов-Адлер» можно будет «прокатиться с автомобилем»

В обход пробок: на поезде «Ростов-Адлер» можно будет «прокатиться с

Транспорт
В России хотят запретить пудру, тени, румяна и сухие духи

В России хотят запретить пудру, тени, румяна и сухие духи

Город
С 1 января изменятся правила перевозки детей в авто

С 1 января изменятся правила перевозки детей в авто

Главное
Что изменится в жизни россиян в ноябре

Что изменится в жизни россиян в ноябре

Главное
Минэкономразвития: Еще 20 лет россияне будут только беднеть

Минэкономразвития: Еще 20 лет россияне будут только беднеть

Общество
В Краснодаре можно выиграть приз в конкурсе к 116-летию трамвая

В Краснодаре можно выиграть приз в конкурсе к 116-летию трамвая

События
Российские авиакомпании хотят запретить бесплатный багаж

Российские авиакомпании хотят запретить бесплатный багаж

Транспорт
Исследователи научились видеть сквозь стены с помощью Wi-Fi

Исследователи научились видеть сквозь стены с помощью Wi-Fi

Общество
Из чего сделаны хлеб и молоко россиянам покажут смартфоны

Из чего сделаны хлеб и молоко россиянам покажут смартфоны

Инфраструктура
Перелеты между Краснодаром и Сочи станут доступнее

Перелеты между Краснодаром и Сочи станут доступнее

Транспорт
У животных в вольерном комплексе Кавказского заповедника родились детеныши

У животных в вольерном комплексе Кавказского заповедника родились

Сочи
В России планируют упростить процедуру увольнения

В России планируют упростить процедуру увольнения

Общество
Телефоны и имена российских автомобилистов утекли в открытый доступ

Телефоны и имена российских автомобилистов утекли в открытый доступ

Транспорт
В Сочи пройдет международный фестиваль флористов

В Сочи пройдет международный фестиваль флористов

События
В убийстве сочинской пенсионерки подозревают ее внучку

В убийстве сочинской пенсионерки подозревают ее внучку

Криминал
Организаторы Гран При России в Сочи опубликовали график мероприятий

Организаторы Гран При России в Сочи опубликовали график мероприятий

Спорт
Из Сочи в Краснодар теперь можно долететь прямым рейсом

Из Сочи в Краснодар теперь можно долететь прямым рейсом

Транспорт
В краснодарском сквере Жукова откроют авиакосмическую площадку

В краснодарском сквере Жукова откроют авиакосмическую площадку

Город
Над этой советской загадкой на логику гадает вся Европа. Ответы

Над этой советской загадкой на логику гадает вся Европа. Ответы

События
Хедлайнерами культурной программы Formula 1 станут Swanky Tunesт и Anton Bruner

Хедлайнерами культурной программы Formula 1 станут Swanky Tunesт и

События
Нюша и «Банд’Эрос» вошли в культурную программу «Формулы 1» в Сочи

Нюша и «Банд’Эрос» вошли в культурную программу «Формулы 1» в Сочи

Сочи
Текущая рабочая неделя будет длиннее

Текущая рабочая неделя будет длиннее

Город
Из заднего прохода россиянина достали флакон из-под лака для волос

Из заднего прохода россиянина достали флакон из-под лака для волос

Главное
Кудрин предсказал повышение налогов в России

Кудрин предсказал повышение налогов в России

Происшествия
1 сентября в России могут перенести

1 сентября в России могут перенести

Город
Ночная работа навсегда убивает клетки мозга - ученые

Ночная работа навсегда убивает клетки мозга - ученые

Здоровье
Под Краснодаром мужчина зверски зарезал свою жену

Под Краснодаром мужчина зверски зарезал свою жену

Криминал
Краснодарцам предложили сообщать об амброзии онлайн

Краснодарцам предложили сообщать об амброзии онлайн

Город
С 1 июля за

С 1 июля за "пьяную езду" можно попасть в тюрьму

Транспорт
Женщинам в России разрешат меньше работать

Женщинам в России разрешат меньше работать

Город
Между Краснодаром и Барселоной запустили новые авиамаршруты

Между Краснодаром и Барселоной запустили новые авиамаршруты

Транспорт
В Краснодаре временно ограничат движение транспорта по ул. Кирова и Горького

В Краснодаре временно ограничат движение транспорта по ул. Кирова и

Транспорт
На Кубани из-за ремонта железной дороги меняется расписание поездов

На Кубани из-за ремонта железной дороги меняется расписание поездов

Транспорт
В России организуют прямую трансляцию солнечного затмения 20 марта

В России организуют прямую трансляцию солнечного затмения 20 марта

События
Туапсе принял Международную «Эстафету Победы» пограничников

Туапсе принял Международную «Эстафету Победы» пограничников

События
Территорию возле краснодарского долгостроя Marriott откроют для прохожих к концу года

Территорию возле краснодарского долгостроя Marriott откроют для

Город
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+